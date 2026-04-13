Vicky Dávila regresa al periodismo: Entrevista a Abelardo de la Espriella marca su retorno

Después de su paso por la política, Vicky Dávila, exdirectora de Semana, vuelve al periodismo con una entrevista al candidato Abelardo de la Espriella, marcando un posible retorno a los medios.

Después de una incursión en la política que la llevó a aspirar a la presidencia, la reconocida periodista Vicky Dávila parece estar retomando su camino en el periodismo. Tras un breve paso como candidata, avalada por firmas y participando en la Gran Consulta, donde finalmente Paloma Valencia fue la elegida, Dávila ha mostrado señales de un posible regreso a su antigua profesión, dejando atrás temporalmente su rol político. Las recientes entrevistas realizadas, especialmente la que realizó al candidato Abelardo de la Espriella, sugieren un retorno paulatino a los medios de comunicación, específicamente a la revista Semana , donde fue directora anteriormente. Este giro en su trayectoria profesional ha generado interés y expectativa, pues su experiencia en la política y su conocimiento del panorama nacional podrían aportar una perspectiva valiosa al análisis informativo.

La entrevista a Abelardo de la Espriella, que duró más de dos horas, abordó una amplia gama de temas, desde lo personal y religioso hasta lo político y las acusaciones personales. Dávila no dudó en cuestionar al candidato sobre temas controversiales, como las amenazas que ha recibido, los recursos de su campaña y su relación con figuras polémicas. La conversación estuvo marcada por momentos tensos, incluyendo críticas directas y controversias entre el entrevistador y el entrevistado, revelando las complejidades de la política colombiana. La exdirectora de Semana le preguntó a De la Espriella sobre su financiación, mencionando el nombre de Alex Saab, lo que provocó respuestas contundentes y defensa de su trayectoria profesional. El encuentro no estuvo exento de momentos peculiares, con intercambios de calificativos y distanciamientos profesionales. Además, fue promocionada por la campaña de De la Espriella como un 'combate intelectual', dado que Vicky Dávila en el pasado fue una de las personas que más lo había criticado.

Este regreso al periodismo, aunque paulatino, es un paso significativo para Vicky Dávila, quien durante su participación política no dejó de ser una figura influyente en el debate público. La entrevista a De la Espriella, un personaje con posiciones políticas definidas, demuestra su capacidad para abordar temas delicados y generar conversación. El futuro de Dávila en el ámbito periodístico, con su experiencia en política y su conocido estilo incisivo, promete un análisis profundo y crítico de la actualidad colombiana. La posibilidad de que retome su rol como analista y comentarista político añade un nuevo capítulo a su carrera profesional, marcando un retorno esperado por muchos y que, sin duda, impactará en el panorama mediático del país. Sus interacciones pasadas y presentes con figuras políticas claves, como Paloma Valencia, y su postura crítica ante diversos temas, la convierten en una voz relevante y un elemento clave en el análisis de la coyuntura nacional. La atención se centra ahora en la dirección que tomará su carrera, si volverá completamente al periodismo o mantendrá un equilibrio entre ambas facetas.





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