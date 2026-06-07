La actriz colombiana Vicky Hernández ha revelado que votará por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial. El doctor Cepeda es uno de los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta, junto con Abelardo de la Espriella.

La actriz Vicky Hernández y otros famosos se pronuncian sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia. La actriz colombiana de 80 años, Vicky Hernández , ha revelado que votará por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial .

El doctor Cepeda es uno de los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta, junto con Abelardo de la Espriella. Vicky Hernández ha sido una de las voces más destacadas en el panorama electoral colombiano, y su apoyo a Iván Cepeda puede ser un factor importante en la decisión de los votantes. En un reciente video, Vicky Hernández analizó el panorama electoral y aseguró que votará por Iván Cepeda.

Según ella, el doctor Cepeda es una persona decente, honesta y pensante, que ha demostrado su interés por resolver los problemas de los colombianos y su credibilidad por la justicia y la verdad. Por otro lado, Yeferson Cossio, un reconocido influencer, ha manifestado que su voto es por Abelardo de la Espriella. Según su punto de vista, él es su candidato más afín para la nueva contienda electoral.

Aida Victoria Merlano, una figura pública, ha expresado que cree que no todas las personas deberían votar porque algunas lo hacen sin conocer las propuestas. Sin embargo, no ha revelado a cuál candidato apoyará en la segunda vuelta. Mientras tanto, el país sigue en vilo con la espera de los resultados de la segunda vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 21 de junio de 2026





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