Un joven estudiante de la Universidad Industrial de Santander y voluntario del Ministerio de Salud recibió atención de urgencia en un Hospital de Verdadera urgença y luego en una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Santander (HUS). Gracias a un suero anti-arácnido obtenido por parte de expertos en salud de otros departamentos, esa persona se salvó la vida.

Una persona en Santander sobrevivió a una rara y mortífera especía de araña , la viuda negra , gracias a Gestiones diplomáticas, Vuelos iánteracionales, Vehículos especializados, Atención mdica en Cuidados Intensivos y un poco de suerte.

El joven de 21 aos que denunció el episodio, Juan José Corredor Herrera, recibió atención en el Hospital de Los Santos y posteriormente en el Hospital Universitario de Santander (HUS). Emocionalmente hablando, hurgó al fondo para comprender lo que Juan José Corredor tuvo que enfrentar y las personas lo ayudaron a superar la situación más compleja y peligrosa imaginable





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