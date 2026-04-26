¡Victoria Agónica del Medellín! La Esperanza Sigue Viva en la Liga BetPlay

Independiente Medellín venció a Fortaleza CEIF en un partido emocionante y se mantiene en la lucha por un cupo a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-I. El resultado depende ahora del partido entre Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó.

La esperanza del 'Equipo del Pueblo' permanece firme. Independiente Medellín consiguió una victoria agónica y crucial frente a Fortaleza CEIF el sábado 25 de abril, sumando tres puntos valiosos que lo mantienen en la contienda por una plaza en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-I. El partido, que tuvo que disputarse en el estadio Ditaires de Itagüí debido a la celebración de un concierto en el Atanasio Girardot, se resolvió en los instantes finales gracias a la actuación heroica de Yony González , quien se convirtió en el ídolo de la afición poderosa.

El encuentro fue arduo y se desbloqueó en la recta final. El desarrollo del partido no fue particularmente emocionante. Durante gran parte de los 90 minutos, el juego se tornó algo insípido y cerrado. El 'Poderoso' intentaba superar la defensa de los 'Amix', pero carecía de precisión en el último tramo del campo frente a un rival que se posicionó firmemente en el terreno de juego de Itagüí.

Sin embargo, cuando el reloj marcaba el minuto 86 y el empate parecía inevitable, surgió el grito de gol. Yony González logró romper la resistencia bogotana y envió el balón al fondo de la red, desatando la euforia en las gradas y otorgando al Medellín su segunda victoria consecutiva en esta fase final de la 'todos contra todos'. La calculadora al rojo vivo: Un triple empate en 26 puntos.

Con esta victoria, Independiente Medellín cumplió con su tarea y alcanzó los 26 puntos, superando a Cali y dejando atrás a Millonarios, que se quedó con 25. No obstante, la principal preocupación para el DIM sigue siendo la diferencia de goles. Así se presenta la apretada lucha en la tabla de posiciones entre el séptimo, el octavo y el noveno lugar: 7. Independiente Santa Fe: 26 puntos | Diferencia de gol +5. 8.

Deportivo Cali: 26 puntos | Diferencia de gol +4. 9. Independiente Medellín: 26 puntos | Diferencia de gol +3. Aunque el 'Medallo' igualó en puntos con 'Cardenales' y 'Azucareros', esa diferencia de un gol lo mantiene provisionalmente fuera del codiciado grupo de los ocho, a la espera del resultado de la jornada. La situación es extremadamente tensa y cada gol puede marcar la diferencia entre clasificar o no a la siguiente fase.

La afición del Medellín se aferra a la esperanza de un milagro y confía en que el equipo pueda superar este obstáculo. La atención se centra en Bogotá: La 'final' del domingo. La jornada 18 aún no ha concluido para los intereses de los equipos antioqueños y vallecaucanos. Ahora, tanto el DIM como el Deportivo Cali se convierten en aficionados temporales del Boyacá Chicó.

Todo se decidirá este domingo a las 8:20 p. m. , cuando Internacional de Bogotá se enfrente al cuadro ajedrezado. El nuevo equipo de la capital es una amenaza importante: actualmente cuenta con 25 puntos (con una diferencia de goles negativa de -2).

Si Internacional gana: Llegará a 28 puntos, ingresando al grupo de los ocho y desplazando a Santa Fe a la octava posición, dejando fuera tanto a Deportivo Cali como al DIM, 'al borde de la eliminación' para la última fecha. Si Internacional empata o pierde: Se quedará con 26 o 25 puntos, perdiendo la posición por diferencia de goles, lo que brindaría un gran alivio al DIM para jugar el 'todo o nada' en la última jornada del campeonato.

¡El drama está asegurado en la fecha 19! La afición del Medellín vive con gran expectativa este crucial encuentro y espera un resultado favorable que les permita seguir soñando con la clasificación. La tensión es palpable y cada minuto será decisivo en esta emocionante recta final del torneo





minuto30com / 🏆 13. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Independiente Medellín Liga Betplay Fútbol Colombiano Yony González Fortaleza CEIF

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tabla de posiciones Liga BetPlay: así quedó tras victorias de Santa Fe y MillonariosTabla de posiciones de la Liga BetPlay: Santa Fe y Millonarios ganaron y se encuentran en el grupo de los ocho, a la espera de lo que pase con Internacional de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Águilas.

Read more »

Así quedó la tabla de posiciones tras el partido entre Cúcuta y Junior, de la fecha 18 de Liga BetPlayCúcuta y Junior empataron 1-1 en la fecha 18 de la Liga BetPlay. Así quedó la tabla de posiciones y cómo está la pelea por entrar a los ocho.

Read more »

Bucaramanga y Jaguares: Duelo crucial por puntos vitales en la Liga BetPlayBucaramanga y Jaguares se enfrentan en un partido clave por la fecha 18 de la Liga BetPlay, ambos equipos urgidos de una victoria para mejorar su posición en la tabla de posiciones. Analizamos el presente de cada equipo, sus estadísticas recientes y el historial de enfrentamientos.

Read more »

Richard Ríos, gol y figura en la victoria de Benfica por la liga de PortugalRichard Ríos brilló en la victoria de Benfica en la liga de Portugal. Vea su gol.

Read more »

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I 2026 tras empate del Atlético Bucaramanga que lo dejó eliminadoEl equipo auriverde remontó el marcador en el Américo Montanini, pero un gol en el final selló la igualdad en la fecha 18 de la liga colombiana.

Read more »

Dónde Ver Independiente Medellín vs Fortaleza: Liga BetPlay por televisión y online HOY EN VIVOIndependiente Medellín vs Fortaleza se enfrentan en un duelo clave de la Liga BetPlay con aspiraciones de clasificación. Conoce cómo ver el partido en vivo

Read more »