Victoria del PSG: el club francés conquista la Champions League y obtiene una millonaria recompensa económica

El Paris Saint-Germain se coronó campeón de la Champions League tras vencer en penales al Arsenal. Además del prestigio deportivo, el club aseguró más de 83 millones de euros en premios. Conoce los detalles financieros del torneo y la emocionante final en Budapest.

El Paris Saint-Germain ( PSG ) volvió a tocar la gloria europea al proclamarse campeón de la Liga de Campeones 2025-2026 tras derrotar al Arsenal en una emocionante final disputada en Budapest.

El encuentro, que mantuvo en vilo a los aficionados de todo el mundo, se definió desde el punto penal luego de que ambos equipos igualaran 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga. El Arsenal tomó la ventaja rápidamente gracias a un gol de Kai Havertz en los primeros minutos del partido, pero el PSG logró reaccionar y encontró la igualdad por intermedio de Ousmane Dembélé, quien convirtió un penalti en la segunda mitad tras una falta sobre Khvicha Kvaratskhelia.

Finalmente, en la tanda de penales, el conjunto francés se impuso 4-3, desatando la alegría en las calles de París y en todo el mundo del fútbol. Más allá del prestigio deportivo que implica levantar el trofeo más importante del fútbol de clubes en Europa, la victoria también significó una importante recompensa económica para la institución parisina.

De acuerdo con la distribución económica de la UEFA, el campeón recibe 25 millones de euros por quedarse con el título, mientras que el subcampeón obtiene 18,5 millones de euros. Sin embargo, la cifra final que percibe el campeón va mucho más allá del premio entregado por la victoria en la final.

El PSG acumuló más de 83 millones de euros en premios deportivos durante su recorrido hacia el título, incluyendo ingresos por su participación en la fase de liga, bonificaciones por victorias y empates, así como premios correspondientes a las diferentes fases eliminatorias hasta la final. En la edición 2025-2026, los clubes recibieron 11 millones de euros por alcanzar los octavos de final, 12,5 millones por llegar a cuartos, y montos adicionales por semifinales y la final.

La UEFA destinó para esta temporada más de 2.467 millones de euros a la distribución entre los equipos participantes de la Champions League y la Supercopa de Europa, dentro de un esquema que premia tanto el rendimiento deportivo como el valor comercial generado por las instituciones. La magnitud de estas cifras confirma por qué la Liga de Campeones continúa siendo uno de los torneos más atractivos desde el punto de vista económico para los clubes europeos.

Para el PSG, la conquista representa no solo un nuevo éxito deportivo, sino también un impulso financiero significativo. Los ingresos obtenidos por premios deportivos se suman a los recursos derivados de derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas y otros conceptos asociados a la participación en la máxima competición continental. La victoria en Budapest cerró una temporada europea exitosa para el conjunto parisino, que demostró carácter y efectividad en los momentos decisivos.

Más allá de la celebración deportiva, el título ratifica cómo la Champions League se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para los grandes clubes europeos, consolidando al PSG como una potencia tanto en lo deportivo como en lo financiero. Con esta conquista, el club francés no solo levanta la anhelada copa, sino que también asegura una de las mayores bolsas de premios del fútbol mundial, lo que le permitirá seguir invirtiendo en talento y fortaleciendo su proyecto deportivo





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