Vida en la cárcel: Maduro lee textos religiosos y Flores enfrenta problemas de salud

Investigación del NYT revela la vida carcelaria de Maduro y Flores en Brooklyn. El exlíder lee la Biblia mientras su esposa sufre complicaciones médicas y pérdida de peso.

Una investigación del periódico The New York Times ha desvelado detalles inéditos sobre la vida cotidiana de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores mientras permanecen recluidos en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, en Nueva York, desde su captura el pasado 3 de enero. El exmandatario venezolano ha encontrado refugio espiritual en la lectura de textos religiosos y filosóficos, dedicando gran parte de su tiempo libre a estudiar la Biblia y el Corán. Esta búsqueda de paz interior contrasta marcadamente con la delicada situación médica que atraviesa su esposa, quien enfrenta diversas complicaciones de salud durante su reclusión en Estados Unidos.

Rutina espiritual y contacto religioso

Maduro, quien actualmente se encuentra en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn a la espera de su juicio por los cargos formulados por la justicia estadounidense, dedica buena parte de su ocio a la lectura. De acuerdo con personas familiarizadas con sus condiciones de encarcelamiento que hablaron bajo anonimato con el periódico, el exmandatario ha recibido visitas regulares de representantes religiosos del centro penitenciario, incluyendo un sacerdote católico y un rabino. Este acercamiento a figuras religiosas ha llamado la atención porque, aunque Maduro ha mencionado públicamente tener ascendencia judía, fuentes cercanas a él aseguraron que antes de su captura no había mostrado un interés particular por el judaísmo. No obstante, su relación con la religión no es nueva, ya que durante su trayectoria política buscó acercarse a sectores cristianos evangélicos de Venezuela y se identificaba públicamente como católico practicante.

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Condiciones del centro y comparaciones históricas

El Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde reside Maduro, alberga aproximadamente a 1.300 internos y ha enfrentado durante años problemas de violencia y falta de personal. El exmandatario de 63 años permanece en una unidad que ha alojado a otros presos de alto perfil, entre ellos el músico Sean Combs, el empresario Sam Bankman-Fried y Luigi Mangione. En contraste, su esposa Cilia Flores, de 70 años, también permanece detenida en el mismo centro, aunque en condiciones diferentes, pues está alojada junto a la población general. Esta separación física y de régimen ha generado una dinámica particular en su encarcelamiento compartido, donde ambos enfrentan sus respectivos desafíos legales y personales desde distintos espacios dentro de la misma instalación.

Cambios físicos y quejas alimenticias

Un aspecto que llamó la atención de las fuentes consultadas por el periódico fue el notable cambio físico del exmandatario. Dos personas conocedoras de sus hábitos alimenticios señalaron que Maduro ha perdido una cantidad considerable de peso y que se ha quejado de la comida que recibe en prisión. Antes de su captura, Maduro seguía una dieta paleo, un régimen alimenticio basado en alimentos asociados con los patrones de alimentación de la prehistoria. Sin embargo, las condiciones de alimentación del centro penitenciario habrían contribuido significativamente a su pérdida de peso, según los testimonios recogidos por el diario. Este cambio físico evidencia la dificultad de adaptar sus estrictos hábitos previos a la realidad carcelaria estadounidense.

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Emergencia médica de Cilia Flores

Mientras Maduro ha dedicado parte de su tiempo a la lectura, la situación médica de Cilia Flores ha generado profunda preocupación entre sus abogados. De acuerdo con documentos judiciales citados por The New York Times, la ex primera dama venezolana ha experimentado dolores en el pecho, una pérdida de peso superior a las 25 libras, aproximadamente 11,3 kilogramos, y la caída de dos piezas dentales. Flores se encontraba recuperándose de una histerectomía cuando fue capturada en enero, y su defensa sostiene que desde entonces ha presentado complicaciones médicas que requieren atención especializada. Entre los señalamientos más delicados de sus abogados está la sospecha de que pudo haber sufrido un infarto leve en julio, habiéndosele recetado nitroglicerina para tratar los dolores en el pecho.

Proceso judicial y nuevos cargos

La situación de la pareja también está marcada por el avance del proceso judicial, en el que ambos se declararon inocentes de las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses y permanecen detenidos mientras esperan el juicio. El pasado 8 de octubre, Estados Unidos presentó nuevos cargos contra Maduro y Flores por presunta conspiración para cometer tortura. Según el documento judicial, habrían participado en hechos en los que diferentes personas fueron sometidas a sufrimientos físicos y psicológicos, incluidos golpes, descargas eléctricas y simulacros de ahogamiento. Además de las demandas médicas, la defensa de Flores argumentó que permaneció durante tres meses en régimen de aislamiento y, después de ser trasladada a la población general, habría sufrido los efectos del gas pimienta utilizado por los funcionarios para controlar una pelea entre reclusas. Su equipo jurídico también manifestó que Flores duerme apenas entre tres y cuatro horas por noche, argumentos presentados en una solicitud de arresto domiciliario que fue rechazada por el juez.