Vidente predice ganador de La Casa de los Famosos Colombia 2026 a horas de la final

Xiomara, reconocida astróloga, lee sus cartas y asegura que Alejandro Estrada se llevará el premio de 400 millones de pesos en la gran final del reality, que se emitirá tras Noticias RCN.

Una de las videntes más célebres del país, Xiomara del canal Somos Ángeles, ha ofrecido una predicción acerca del ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia 2026, a pocas horas de la gran final que se transmitirá tras el Noticias RCN de las 7:00 de la noche.

La vidente, tras consultar sus cartas, señala que Alejandro Estrada mantiene un favoritismo abrumador y sería el vencedor, a pesar de la fuerte base de seguidores de Juanda Caribe. Xiomara describe a Estrada como un hombre inteligente y estratega, cualidades que, según ella, le granjearán el apoyo mayoritario del público para alzarse con el maletín que contiene 400 millones de pesos.

La finalista Carla Giraldo y Marcelo Cezán conducirán la gala en la que se revelará el orden completo: cuarto, tercer, segundo lugar y, finalmente, el ganador. La dinámica previa del 'posicionamiento' en positivo, donde los exparticipantes expresaron sus preferencias, ha añadido más tensión al expectante desenlace. Los televidentes podrán seguir la votación a través de la App y la señal principal de Canal RCN, con un enlace oficial y un paso a paso disponibles para participar.

En un contexto más amplio, la noticia sobre la predicción se mezcla con un llamado de la Defensoría al Gobierno por falta de neutralidad en la antesala de las elecciones del 31 de mayo, y una mención a la precaria pensión mínima en Venezuela, de 130 bolívares, equivalentes a apenas dos dólares mensuales para algunos ancianos





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