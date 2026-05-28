Vidente predice que Alejandro Estrada ganará La Casa de los Famosos Colombia 2026

La reconocida tarotista Diama leyó sus cartas en vivo y aseguró que el actor Alejandro Estrada será el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia. La vidente también habló sobre el futuro de los finalistas Valentino Lázaro y Tebi Bernal, generando gran controversia entre los seguidores del reality show que se prepara para su gran final el 29 de mayo.

En medio de la expectación por la gran final de La Casa de los Famosos Colombia 2026, programada para la noche del 29 de mayo, una reconocida vidente y tarotista ha generado gran revuelo tras realizar una lectura de cartas en vivo y revelar su predicción sobre el ganador del reality show .

La vidente, conocida como Diama y con más de 85.000 seguidores en TikTok, aseguró que el triunfador de la tercera temporada será el actor Alejandro Estrada. Su declaración, detallada y cargada de simbolismo, ha encendido los debates entre los seguidores del programa, quienes ya analizan las palabras de la tarotista en busca de pistas sobre el desenlace de la competencia, donde los finalistas Valentino Lázaro y Tebi Bernal también tienen una gran base de apoyo popular.

Según explicó Diama, las cartas mostraron a un hombre con un carácter muy fuerte, que ha actuado como un "mago" dentro del reality, ganándose a las personas de forma inesperada y destacando por sus talentos, lo que claramente apuntaría a Estrada.

"Esto está muy reñido, pero no veo que vaya a ganar ni Valentino ni Tebi. El que va a ganar es Alejandro, el actor que me muestra en las cartas. Juanda Caribe puede ser un gran candidato, pero aquí me marca fuerte y claro que el ganador es Alejandro", concluyó la vidente, descartando así a otros participantes populares como Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Juanda Caribe.

La predicción no solo abarcó al posible ganador, sino que también ofreció un análisis peculiar sobre el futuro de los otros finalistas. Respecto a Tebi Bernal, Diama indicó que le salió una carta que sugiere que podría experimentar soledad y que varias personas podrían darle la espalda después del reality.

En contraste, aunque Valentino Lázaro no resultaría vencedor según su lectura, la tarotista vaticinó que terminará el proceso de manera destacada y se le presentarán oportunidades muy importantes al regresar al mundo exterior, lo cual podría interpretarse como un lanzamiento exitoso a su carrera mediática. La final de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ha estado marcada por una intensa campaña por parte de los participantes, quienes han enviado mensajes a los colombianos para conseguir su apoyo en la jornada decisiva.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán, ya dentro de la casa, han incrementado la apuesta con el premio de 400 millones de pesos en juego. La intervención de Diama, aunque no tiene validez oficial, se suma al clima de especulación y a las múltiples teorías que circulan en redes sociales sobre el posible resultado.

Algunos seguidores recuerdan que las predicciones de videntes no siempre se cumplen, pero en esta ocasión la claridad y seguridad de Diama han llamado poderosamente la atención, generando tanto entusiasmo como escepticismo. Mientras tanto, la expectativa por conocer al ganador absoluto crece a pocas horas de la transmisión en vivo del desenlace, donde el público colombiano decidirá con su voto quién se lleva el premio mayor y la corona de esta temporada del popular reality show de Canal RCN.

La polémica lectura de cartas se ha viralizado rápidamente, alimentando conversaciones en todos los medios digitales y dejando una estela de interrogantes sobre el verdaderamente qué depara el futuro para cada uno de los finalistas una vez que abandonen la casa más famosa del país





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