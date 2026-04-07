Video captado: Motoladrones aterrorizan Floridablanca en violento atraco

Un joven fue víctima de un violento atraco a manos de motoladrones en el barrio San Bernardo de Floridablanca. El incidente, grabado en video, muestra la crudeza del asalto y la amenaza de los delincuentes. Las autoridades investigan el caso para identificar y capturar a los responsables.

En un video impactante, quedó registrado un violento atraco perpetrado por motoladrones en el barrio San Bernardo de Floridablanca . El incidente, que tuvo lugar el martes 7 de abril alrededor de las 9:14 a.m., involucró a un joven que se desplazaba en una motocicleta Yamaha BWS. La víctima, al transitar por la calle 106 con carrera 40C, fue interceptada por varios delincuentes que se movilizaban en dos motocicletas.

La rápida y brutal acción de los asaltantes, capturada en video, muestra la gravedad de la situación y la valentía del joven al enfrentar el peligro. El video, ahora en manos de las autoridades, es una pieza clave para la investigación y la posterior captura de los responsables. Las imágenes revelan la crudeza del atraco y el grado de violencia empleado por los delincuentes, quienes no dudaron en amenazar a la víctima con armas de fuego. La difusión del video en redes sociales ha generado conmoción en la comunidad y ha despertado la preocupación por la seguridad en la zona. Las autoridades se encuentran trabajando arduamente para identificar y aprehender a los culpables, utilizando el video como una herramienta fundamental en la investigación





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