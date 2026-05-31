Video clave cambia el rumbo de la investigación por muerte de joven en embalse El Peñol-Guatapé

El hallazgo de una grabación muestra una fuerte discusión antes de la caída de Alexánder Avendaño, de 22 años, al embalse. Las autoridades investigan si fue empujado o se lanzó, mientras se reporta que no usaba chaleco salvavidas.

En un giro inesperado, el caso de la desaparición y posterior muerte de Alexánder Avendaño Varela, el joven de 22 años que cayó a las aguas del embalse El Peñol-Guatapé, ha dado un vuelco tras la aparición de un video que muestra los momentos previos al trágico suceso.

Inicialmente, se había reportado que Avendaño se lanzó voluntariamente al agua durante una fiesta a bordo de un planchón que se dirigía hacia la Isla del Sol, en jurisdicción del municipio de El Peñol. Testigos señalaron que el joven se quitó la camisa y se lanzó pese a las advertencias de los acompañantes.

Sin embargo, una grabación realizada instantes antes de la caída ha cambiado por completo el panorama de la investigación. En el video, que ya es analizado por las autoridades, se observa a Avendaño sosteniendo una fuerte discusión con varias personas. Durante la confrontación verbal, se escuchan expresiones alarmantes: una mujer habría insistido en que lo ahogaran, mientras otras voces sugerían lanzarlo al agua.

Las imágenes muestran que, en un momento, algunos intentan alejar al joven del borde, pero luego él vuelve a acercarse a la baranda. Hasta ahora, no es posible determinar si fue empujado o saltó por su cuenta, aspecto clave que deberán esclarecer los investigadores.

Además, se ha sabido que varias personas advirtieron que Avendaño no sabía nadar, lo que incrementó el riesgo en una zona con profundidades de hasta 50 metros. El cuerpo del joven fue hallado tras más de 120 horas de búsqueda por parte del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, que trabajó en distintos sectores del embalse. La recuperación se produjo la noche del viernes 29 de mayo, poniendo fin a la incertidumbre para su familia.

Paralelamente, la administración municipal de El Peñol anunció acciones administrativas por las condiciones de seguridad de la embarcación: se constató que ningún pasajero portaba chaleco salvavidas, pese a ser obligatorio. Medicina Legal realiza los procedimientos para determinar la causa exacta del fallecimiento, mientras los organismos judiciales investigan posibles responsabilidades penales de los involucrados en la pelea previa. El caso ha conmocionado a la comunidad y reabierto el debate sobre las medidas de seguridad en las actividades turísticas del embalse





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