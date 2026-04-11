Video revela acceso ilegal en cárcel de Itagüí: Civiles controlaron la entrada durante visitas a capos

Un video muestra cómo civiles vestidos de negro tomaron el control del ingreso a la cárcel de Itagüí durante las visitas autorizadas por el gobierno. La concejal Claudia Carrasquilla denuncia un 'parrandón vallenato' ilegal y cuestiona al ministro de Justicia. Un informe confidencial revela actividades ilícitas dentro de la prisión.

Video s de cámaras de seguridad han revelado el instante preciso en que individuos vestidos de negro tomaron el control de la entrada a la cárcel de mediana y alta seguridad de Itagüí, durante la mañana del pasado miércoles, coincidiendo con las visitas de excepción autorizadas por el gobierno Petro para 23 capos.

Claudia Carrasquilla, exfiscal y concejal de Medellín, fue la encargada de denunciar públicamente este hecho, señalando la realización de un evento ilegal, descrito como un 'parrandón vallenato' que incluyó el consumo de drogas, alcohol y la presencia de mujeres. Carrasquilla, basándose en los videos difundidos, cuestionó duramente al ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, acusándolo de mentir. En sus redes sociales, Carrasquilla declaró: “¿Que en la cárcel de máxima seguridad no se abrieron las puertas? Señor ministro de Justicia, lo tengo que desmentir con pruebas”. Continuó afirmando que la declaración del ministro, que negaba la apertura de las puertas y la elusión de los controles de ingreso, era falsa. “Sí, señor ministro de Justicia, lo tengo que desmentir con estos videos porque las puertas quedaron abiertas de par en par para que todos los invitados llegaran a ese concierto”. \La controversia se intensifica al vincular a los anfitriones del evento con la llamada mesa de paz, actualmente suspendida a raíz del escándalo. Estos individuos, identificados como los mismos capos involucrados en el polémico 'tarimazo' con el presidente Gustavo Petro en junio de 2025 en Medellín, habrían sido los responsables de facilitar el acceso ilegal. Carrasquilla especificó que los videos demuestran claramente el ingreso de al menos 20 personas al patio donde se llevó a cabo el evento, superando el número permitido y sin el debido registro. “Se ve claramente cómo dos hombres, sin uniforme y vestidos de negro, toman el control del ingreso y permiten la entrada sin los debidos registros”, afirmó la concejal. Además, la revelación de un informe confidencial por parte de EL TIEMPO añade más leña al fuego. Dicho informe revela que desde la cárcel se estarían gestionando actividades ilícitas como el tráfico de drogas, extorsiones e incluso crímenes. La Fiscalía, según este informe, posee información detallada sobre estas actividades desde hace más de un año, incluyendo nombres y matrículas de vehículos que ingresan a la prisión durante la noche para reuniones con los capos. La combinación de los videos, las denuncias y el informe confidencial pinta un panorama alarmante sobre la situación en la cárcel de Itagüí, con implicaciones directas en la seguridad y el funcionamiento del sistema penitenciario colombiano. La investigación continúa para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.\El escándalo generado por este evento ilegal en la cárcel de Itagüí ha provocado fuertes reacciones en la opinión pública y ha generado un debate sobre la transparencia y el control en el sistema penitenciario. La concejal Carrasquilla, figura clave en la denuncia, ha solicitado una investigación exhaustiva para identificar a todos los involucrados y tomar las medidas correctivas necesarias. La difusión de los videos y la revelación del informe confidencial han puesto en evidencia la vulnerabilidad de las instalaciones penitenciarias y la posible complicidad de algunos funcionarios. La situación en la cárcel de Itagüí es un reflejo de los desafíos que enfrenta el gobierno colombiano en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. La mesa de paz, que involucra a líderes criminales, ha sido duramente cuestionada y su futuro es incierto. El gobierno enfrenta ahora una prueba importante para demostrar su compromiso con la justicia y la seguridad, tomando medidas concretas para sancionar a los responsables y evitar que este tipo de eventos se repitan. La investigación de la Fiscalía y las medidas tomadas por el gobierno serán cruciales para restaurar la confianza en el sistema penitenciario y garantizar la seguridad de la población





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