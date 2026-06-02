Video viral muestra amenazas de pareja de congresista contra candidato presidencial Abelardo De La Espriella en manifestación de apoyo a Iván Cepeda

Un video viralizado en redes sociales captó las amenazas violentas de Andrés Solano, pareja de la congresista María del Mar Pizarro, contra el candidato Abelardo De La Espriella durante una marcha de respaldo a Iván Cepeda en Bogotá. La manifestación generó alteraciones en la movilidad y reacciones políticas.

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra a un hombre, identificado como Andrés Solano, pareja de la representante a la Cámara María del Mar Pizarro, lanzando amenazas violentas contra el candidato presidencial Abelardo De La Espriella durante una movilización de apoyo a Iván Cepeda en Bogotá.

En la grabación, Solano exclama: "Vamos a ir a buscar a Abelardo y lo vamos a ir a destripar y a fumigar", y lo señala como "narcotraficante, paramilitar, mafioso", mientras alude a un grupo llamado "los jaguares". La manifestación, que reunió a decenas de seguidores de Cepeda en el sector de Teusaquillo, recorrió varias vías de la capital generando afectaciones a la movilidad, aunque concluyó sin daños materiales reportados.

Iván Cepeda agradeció el respaldo y llamó a votar en segunda vuelta para "derrotar a De La Espriella y a la extrema derecha". Por su parte,De La Espriella alertó a la comunidad internacional sobre un supuesto plan de Cepeda y Gustavo Petro para "pasar por encima del voto popular". Las autoridades descartaron afectaciones a obras del Metro de Bogotá, pese a denuncias de vandalismo.

El hecho ha generado condenas de varios sectores políticos y expertos debaten sobre el uso de símbolos nacionales, como la camiseta de la Selección Colombia, en campañas electorales, tras observarse su uso en la marcha. Mientras tanto, el Centro Democrático anunció que respaldará a De La Espriella con una estrategia digital, y el Pacto Histórico se reagrupa tras la primera vuelta.

En medio del contexto electoral, circulan rumores sobre el presidente Gustavo Petro, pero su jefe de despacho aclaró que "el presidente no va a renunciar"





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