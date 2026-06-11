Vigilante de TransMilenio salvó la vida gracias a su casco de seguridad al ser atacado con un martillo por un usuario que se negó a pagar el pasaje

Un trabajador de seguridad en el Portal 20 de Julio fue atacado con un martillo por un usuario que se negó a pagar el pasaje. Gracias a su casco de seguridad, el vigilante solo sufrió lesiones menores y pudo salvar la vida.

El agresor golpeó por la espalda al trabajador de seguridad en el Portal 20 de Julio. La contundencia del ataque quedó evidenciada en el casco de protección, que terminó perforado tras el impacto.

Casco le salvó la vida: vigilante de TransMilenio fue atacado con un martillo por hombre que se negó a pagar el pasajese salvó de sufrir una tragedia mayor gracias al casco de protección que llevaba puesto cuando fue atacado con un martillo por un usuario que se negaba a pagar el pasaje en el En las imágenes se observa el momento en que el vigilante le solicita al hombre que valide su ingreso al sistema , al advertir que intentaba ingresar sin pagar y que iba acompañado de una mujer.

La petición desató la furia del sujeto, quien comenzó a insultar y amenazar al trabajador de seguridad.el agresor sacó un martillo de una maleta y le propinó un fuerte golpe directamente en la cabeza. Pese a que la mujer que lo acompañaba intentó detenerlo en varias ocasiones, el hombre consumó el ataque con extrema violencia.l vigilante sufrió lesiones menores gracias al casco de seguridad que llevaba puesto y posteriormente instauró la respectiva denuncia .

En otro video se evidencia que el elemento de protección quedó con un agujero producto del impacto, una muestra de la fuerza con la que fue atacado.uienes advierten sobre los riesgos a los que se enfrentan diariamente los funcionarios encargados de controlar la evasión del pago de pasajes





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