El Villarreal CF aclara que la cirugía de Nicolas Pépé no se debió al eclipse solar, desmintiendo rumores virales y confirmando que la intervención era programada.

El Villarreal Club de Fútbol emitió un desmentido oficial para aclarar las circunstancias médicas del delantero Nicolas Pépé. El comunicado busca corregir la narrativa pública sobre la intervención oftalmológica que mantuvo al futbolista costamarfileño alejado de las canchas durante el mes de octubre.

La institución deportiva actuó rápidamente para desvincular la salud del jugador de teorías no verificadas. Esta acción oficial surge tras la amplia difusión en redes sociales de una historia que conectaba injustificadamente la operación con un evento astronómico específico.

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Razones de la controversia viral

La polémica tuvo su origen cuando la transmisión de DAZN del partido entre Villarreal y Barcelona mencionó que Pépé había sufrido problemas de visión. Se rumoreó que el delantero había observado directamente el eclipse solar sin protección adecuada.

Estas especulaciones se fortalecieron debido a la existencia de un video grabado por el propio Nicolas Pépé el 12 de agosto. En el material audiovisual se ve al jugador registrando el fenómeno en España sin utilizar gafas especiales.

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La coincidencia temporal entre la grabación y la ausencia del futbolista en octubre alimentó la teoría de una lesión solar. Sin embargo, esta conexión causal carece de sustento médico y factual según la directiva del club.

Desmentido oficial del club

El Villarreal CF negó categoricamente la relación entre la cirugía y el eclipse en su cuenta oficial de X. El pronunciamiento fue publicado el domingo 22 de noviembre, después del compromiso contra el Barcelona.

El club declaró que es completamente falso que la intervención oftalmológica tenga relación alguna con la observación del eclipse solar. La institución enfatizó que el procedimiento médico estaba programado con anterioridad por motivos totalmente ajenos.

Aunque la comunicación no especificó el diagnóstico exacto, dejó claro que la decisión quirúrgica fue planificada previamente. Esto desestima la narrativa de una emergencia causada por la exposición solar.

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Solicitudes de responsabilidad periodística

El comunicado oficial incluyó un llamado directo a los medios de comunicación y al público. El club ruega rigor y responsabilidad a la hora de informar sobre cuestiones relacionadas con la salud de sus futbolistas.

Esta advertencia busca frenar las especulaciones que convirtieron la operación en un tema viral. La directiva insiste en proteger la privacidad médica del jugador costamarfileño.

Impacto en la temporada deportiva

El 10 de octubre de 2026, Villarreal informó que el delantero había sido sometido a la cirugía. Esto motivó su ausencia en cinco partidos oficiales clave.

Pépé no participó en los enfrentamientos contra Real Madrid, Elche y Valencia, además de juegos de la Champions League. El atacante regresó a la competencia a finales de octubre para recuperar su lugar en el equipo.