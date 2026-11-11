Vinícius Júnior invita a Zaher, joven sudanés sin piernas, a ver al Real Madrid

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, envió un mensaje de apoyo a Zaher, un niño sudanés que perdió las piernas en un ataque con drones, invitándolo a un partido.

El delantero brasileño Vinícius Júnior ha extendido una invitación especial a Zaher, un niño sudanés de trece años que perdió ambas piernas en un ataque con drones en 2024. El futbolista del Real Madrid quiso compartir un día con el menor para brindarle apoyo emocional y motivación a través de un video difundido por la BBC.

El mensaje inspirador de Vinícius Júnior

La historia de Zaher se dio a conocer públicamente en 2025, tras una visita de la cadena británica BBC a Jartum, la capital de Sudán. En aquel reportaje, se mostró cómo la guerra había transformado drásticamente su vida cotidiana. En ese momento, el menor se desplazaba en silla de ruedas y expresaba su deseo de conseguir prótesis para volver a caminar y practicar el fútbol, el deporte que amaba desde pequeño.

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Durante la entrevista, Zaher mencionó que Vinícius Júnior era su jugador favorito. La BBC se comunicó con el entorno del Real Madrid y el brasileño aceptó grabar un mensaje personalizado. El futbolista saludó al niño en árabe, diciendo "Zaher, Mahaba", antes de reconocer la dureza de los meses recientes. Le expresó que esperaba que aprovechase al máximo sus nuevas prótesis, que volviera a jugar al fútbol y que encontrara la felicidad, afirmando que se lo merecía.

La invitación final fue clara: Vinícius Júnior propuso llevar a Zaher a un partido del Real Madrid y pasar el día juntos. El niño, quien vio el mensaje junto a los periodistas, salió de la habitación y regresó con una camiseta del futbolista. Aunque aún espera conseguir una visa para viajar a España, Zaher manifestó su emoción. Le pidió a los periodistas que le dijeran a Vinícius que lo quería mucho y señaló que el mensaje lo había animado enormemente.

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El origen de la tragedia en Jartum

Zaher perdió ambas piernas en 2024 durante los enfrentamientos entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar que lucha contra las fuerzas gubernamentales desde 2023. La familia de Zaher enfrentaba graves dificultades para conseguir alimentos y recursos para salir de la ciudad de Jartum. Para sobrevivir, su madre Habibah y él vendían lentejas en las calles.

Una mañana, mientras trabajaban juntos en la venta, ocurrió un ataque con drones que dejó al menor gravemente herido. El incidente provocó la amputación de sus dos piernas. Habibah recordó el momento con dolor, describiendo la escena de sangre por todas partes. Tras la cirugía, el niño le preguntaba por qué había permitido que le amputaran las extremidades, una pregunta difícil para su madre, quien no sabía cómo responder.

Recuperación médica y apoyo internacional

Antes del conflicto, el niño disfrutaba jugando al fútbol. Tras el ataque, intentaba continuar practicándolo apoyado sobre las rodillas, pero esta práctica le causaba dolor y lo exponía al riesgo de infecciones. Zaher había expresado su deseo de tener prótesis para jugar con sus amigos como antes. La difusión de su historia movilizó a personas de distintos países, entre ellas Dena Latif, una abogada sudanesa residente en Reino Unido.

Dena Latif impulsó una campaña en línea que recaudó 45.000 libras esterlinas, equivalentes a cerca de 197 millones de pesos colombianos, para financiar la atención médica de Zaher. Dado que no podía recibir el tratamiento especializado necesario en Sudán, Zaher y su madre tuvieron que trasladarse a El Cairo. El viaje fue complejo porque ninguno tenía pasaporte y sus certificados de nacimiento habían sido destruidos durante la guerra.

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Progreso en Egipto y retorno a Sudán

Después de varios meses de gestiones administrativas, ambos llegaron a la capital egipcia, donde tenían preparado un apartamento y citas médicas programadas. En Egipto, Zaher se sometió a una cirugía, recibió prótesis y comenzó un proceso de fisioterapia y entrenamiento para aprender a utilizarlas. También recibió acompañamiento psicológico para afrontar las consecuencias traumáticas del ataque.

La doctora Bintelmuna Eltayeb, una de las profesionales que lo atendió, describió los cambios positivos en su comportamiento. Inicialmente tímido, deprimido y triste, casi era imposible sacarle una sonrisa. Actualmente, se le ve riendo y muestra mucha confianza en sí mismo. Además de recuperar parte de su movilidad, Zaher ha comenzado a interesarse por actividades como montar a caballo y andar en bicicleta.

El joven también quiere convertirse en piloto de aviones y espera volver a jugar al fútbol con sus amigos. Tras casi un año en El Cairo, Zaher y su madre regresaron a Jartum. La familia espera que el menor pueda continuar allí con los controles médicos y los ajustes de sus prótesis a medida que crezca. La madre de Zaher, Habibah, destacó el respaldo recibido, señalando que el mundo entero está animando al niño y deseando su éxito.