Violencia contra una niña en Sibaté desata indignación y moviliza a la autoridad

Un video que muestra a una menor siendo agredida por la pareja de su madre ha generado repulsa y una intensa búsqueda policial en Cundinamarca, con la Fiscalía abriendo causa por maltrato infantil agravado.

Un impactante caso de maltrato infantil ha conmocionado a la comunidad de Sibaté , en el departamento de Cundinamarca , tras la difusión en redes sociales de un video donde se observa a un adulto golpeando a una niña pequeña.

Las imágenes, que muestran al agresor, identificado como la pareja sentimental de la madre de la menor, arrastrando, sacudiendo y tratando de asfixiar a la niña, generaron una repulsa generalizada y una rápida respuesta de las autoridades locales. El comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, Juan Andrés Gómez, emitió un comunicado en el que describió los hechos, subrayó la gravedad de los actos y anunció que se habían activado los protocolos de investigación para localizar al responsable y presentar cargos penales.

Gómez declaró que la prioridad era garantizar la protección de la víctima y restablecer sus derechos fundamentales, mientras se coordinaba con la unidad de protección a la primera infancia para proveer asistencia psicológica y legal a la menor y a su familia. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, manifestó su indignación a través de su cuenta oficial en la red X, asegurando que el agresor será encontrado y sancionado con todo el peso de la ley.

En su mensaje, el mandatario subrayó la necesidad de aplicar medidas ejemplares que sirvan de disuasión para futuros casos de violencia contra los niños, y llamó a la sociedad a denunciar cualquier forma de abuso. Las fuerzas de seguridad han intensificado las búsquedas, repasando registros y realizando operativos en los sectores donde se conoce la residencia del sospechoso.

Asimismo, se ha solicitado la colaboración de la ciudadanía, invitando a cualquier persona que tenga información relevante a contactar a la línea de emergencia de la Policía. Mientras tanto, la Fiscalía ha abierto una causa penal por maltrato infantil agravado y tentativa de homicidio, y ha ordenado medidas de protección para la menor, quien permanece bajo el cuidado de su madre y de los servicios sociales.

Organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han pedido que se refuercen los programas de prevención y detección temprana de situaciones de riesgo en el entorno familiar. En declaraciones públicas, expertos en protección de menores destacaron la importancia de la educación y la sensibilización de la comunidad para identificar signos de abuso y actuar de manera oportuna.

El caso de Sibaté ha puesto de relieve la urgencia de fortalecer los mecanismos de respuesta institucional y la necesidad de crear una cultura de cero tolerancia frente al maltrato de los niños en todo el país





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