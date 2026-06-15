Violencia en Cartagena: Cinco homicidios en menos de seis horas en distintos barrios

Cinco personas fueron asesinadas en Cartagena entre la noche del domingo y la madrugada del lunes festivo, en hechos ocurridos en Olaya Herrera, Las Palmeras, Barrio Chino y Los Caracoles. Dos de los casos fueron sicariatos, uno se dio en un presunto robo y los otros dos presentan versiones contradictorias. Además, un ataque a bala dejó dos heridos en La Quinta.

Un violento fin de semana dejó un saldo de cinco homicidios en Cartagena , ocurridos en menos de seis horas entre la noche del domingo 14 de junio y la madrugada del lunes festivo, en diferentes barrios de la ciudad.

Los hechos de sangre se registraron en Olaya Herrera, Las Palmeras, Barrio Chino y Los Caracoles, mientras que un ataque adicional dejó dos heridos en el sector de La Quinta. Las autoridades reportaron que dos de los asesinatos fueron perpetrados por sicarios, uno ocurrió en el contexto de un presunto robo y los otros dos presentan versiones contradictorias entre la Policía Metropolitana y los familiares de una de las víctimas.

En total, cinco hombres perdieron la vida en estos hechos violentos que encienden las alarmas en la ciudad. El primer incidente ocurrió en el barrio Olaya Herrera, sector La Arrocera, afueras de una discoteca, donde Jhonatan Utria Miranda, de 28 años, y José Carlos Rodríguez Segovia, de 21 años, fueron asesinados.

De acuerdo con el reporte policial, a las 10 de la noche del domingo, José Carlos Rodríguez habría disparado contra Utria Miranda, tras lo cual personas en el lugar se abalanzaron sobre el agresor, le quitaron el arma y lo hirieron gravemente. Ambos fueron trasladados con signos vitales a un centro médico, pero fallecieron posteriormente: Utria minutos después y Rodríguez en la madrugada del lunes.

No obstante, la versión de la madre de Rodríguez difiere: asegura que su hijo estaba con un amigo cuando un hombre le disparó a este, y que José Carlos intentó defenderlo forcejeando con el sicario, quien le disparó y le causó una herida mortal en el corazón. Ambos fallecidos tenían anotaciones judiciales: Utria con dos por homicidio (2023 y 2024), y Rodríguez con tres por homicidio (2023), lesiones personales (2021) y porte ilegal de armas (2023).

Poco después del doble homicidio en Olaya Herrera, aproximadamente a las 10 de la noche del domingo, José Miguel Medina Agámez, de 33 años y natural de Cartagena, fue asesinado en el barrio Las Palmeras, sector La Inmaculada. Según la Policía, dos sicarios en moto se acercaron a la víctima, quien caminaba, y el parrillero le disparó a quemarropa sin mediar palabras, causándole la muerte instantánea.

Medina Agámez registraba cinco anotaciones judiciales por hurto (dos en 2016), acceso carnal violento (2016), abuso de confianza (2014) y violencia contra servidor público (2024). En la madrugada del lunes festivo se produjeron los otros dos homicidios. En Los Caracoles, un hombre fue asesinado a machetazos cuando presuntamente intentaba robar en una tienda del sector.

Más tarde, en el Barrio Chino, sicarios atentaron contra un hombre identificado como Blake Fajardo Gómez, quien murió en el lugar tras recibir varios impactos de bala. Por último, en el barrio La Quinta, un ataque a bala dejó dos personas heridas mientras departían en las afueras de una vivienda; las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial y se encuentran bajo observación médica.

Estos hechos reflejan un recrudecimiento de la violencia en Cartagena durante un breve lapso, con móviles que van desde ajustes de cuentas hasta robos, y con víctimas que en su mayoría presentan antecedentes penales





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