Violencia en Colombia deja seis muertos y más de 100 heridos en confrontación indígena

La crisis indígena en el Cauca barre las fuentes de vida y los derechos ancestrales de los pueblos misak y nasa, alcanzando niveles de violencia y gravedad nunca antes observados en Colombia. La crisis derivó en el intento de recuperar el control del lugar, lo que detonó los violentos hechos que conmocionaron esta zona del país. Las autoridades misak, en comunicado, condenaron el asesinato de una autoridad indígena propia y señalaron los hechos como una grave afectación contra la vida, la autonomía y la pervivencia de sus pueblos ancestrales.

Las decisiones de la Agencia Nacional de Tierras sobre predios ancestrales habrían desencadenado una de las crisis indígenas más graves de los últimos años en el Cauca.

Silvia, Colombia, 22/05/2026. - Indígenas del pueblo Misak esperan la llegada de cuerpos de fallecidos este viernes. Entre indígenas del pueblo Misak y Nasa en el departamento del Cauca, han dejado al menos seis muertos y más de 110 heridos. La crisis, con raíces profundas en decisiones administrativas sobre tierras ancestrales, encendió las alarmas del Gobierno nacional y de organismos internacionales.

Durante varias horas, los integrantes de ambas comunidades se enfrentaron con palos, machetes, piedras y algunas armas de fuego en un sector llamado La Ensillada. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó siete muertos y más de un centenar de heridos, aunque líderes del pueblo Misak elevaron la cifra a diez fallecimientos. El escenario de los hechos fue un sector entre los resguardos de Guambía y Pitayó





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