Violencia en Colombia: enfrentamientos entre bandas rivales y aumento en homicidios colectivos

Una investigación rápida y un análisis de los autores y las circunstancias del incidente. Seuste determinación y la extensión de la investigación para determinar los autores y las circunstancias del incidente. Se juntarán las conclusiones de la investigación y se publicará un análisis del mismo.

La violencia en Columbia ha puesto en alerta a las autoridades y colectivos sociales debido a una disparada en las estadísticas de homicidios colectivos en medio de una ola de enfrentamientos entre bandas rivales tales como la disidencia de 'Mordisco' en el Cauca a las que se suman conflictos con 'Calarcá' en Guaviare y Antioquia.

Las Fuerzas Militares y la Fiscalía están trabajando en la investigación de estos delitos pero serán las autoridades judiciales las que determinen las circunstancias y autores de los atentados contra la vida





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