Violencia en el Centenario: Deportes Quindío pierde y alteración del orden público detiene el partido

Disturbios graves en el estadio Centenario de Armenia tras el empate entre Deportes Quindío y Real Cartagena el 15 de noviembre de 2026, resultando en heridos y daños.

La jornada deportiva del domingo 15 de noviembre registró un desenlace violento en el estadio Centenario de Armenia, donde la derrota del Deportes Quindío frente al Real Cartagena derivó en una seria alteración del orden público. Los aficionados locales invadieron el campo de juego y provocaron disturbios que se extendieron hacia las afueras del recinto deportivo durante los minutos finales del encuentro correspondiente a la quinta jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay II-2026.

Detonante de la invasión al campo

El club quindiano necesitaba un resultado favorable para asegurar su pase a la final del certamen, pero el marcador mostraba un empate técnico que se volvió insostenible para su afición. La tensión se desbordó durante el tiempo de adición, momento en el que Jarlan Barrera marcó lo que parecía ser el segundo gol para el equipo visitante. Ante la espera de la revisión del VAR por parte del árbitro Carlos Betancur, varios hincha del Deportes Quindío ingresaron al césped, lo que obligó a las autoridades a suspender el partido de inmediato.

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Los jugadores de ambos conjuntos debieron abandonar el terreno de juego mientras el personal de seguridad intentaba recuperar el control de las gradas. La suspensión del encuentro se prolongó durante casi una hora completa, periodo durante el cual se reportaron incidentes con elementos de la infraestructura del estadio. Finalmente, el sistema de videoconfirmación determinó que existía una infracción previa a la anotación de Barrera, invalidando el gol y dejando el resultado final en un empate.

Consecuencias legales y seguridad

Aunque el VAR reafirmó el empate, la calma no regresó al recinto deportivo. Los reportes indican que la violencia no se limitó a las tribunas, extendiéndose a las calles inmediatas al estadio Centenario. El medio regional El Quindiano confirmó que tres personas resultaron heridas en los altercados: un miembro de la Policía Nacional y dos integrantes del personal de logística que intentaron contener a la multitud descontrolada.

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Caracol Radio informó que tras la intervención policial, los desmanes se trasladaron hacia el exterior, causando daños en vehículos particulares y en una patrulla de la fuerza pública. Hasta los primeros reportes de las autoridades, no se había establecido un balance consolidado sobre los daños materiales, el número exacto de lesionados o las posibles detenciones relacionadas con estos hechos. La situación generó nuevas preguntas sobre la seguridad en los escenarios deportivos, a pesar de haber prohibido previamente el ingreso de la barra visitante.

Resolución del encuentro y impacto

El partido finalmente se reanudó después de la prolongada interrupción y concluyó con una victoria de 0-1 para Real Cartagena, gracias al tanto anotado por Édison López en el primer tiempo. Este resultado asegura la clasificación del equipo cartagenero a la final, mientras que el Deportes Quindío ve truncada su campaña al no poder igualar el marcador necesario. La victoria se confirma a pesar de la interferencia externa que marcó el desenlace del encuentro.

Los disturbios dejan un saldo negativo para la imagen del fútbol colombiano en la región del Quindío. La necesidad de detener el juego por más de una hora y los daños a la propiedad pública y privada subrayan la gravedad de la situación. Las autoridades prometen investigar los responsabilidades por los actos de vandalismo y la agresión al personal de seguridad y policial presente en el lugar.