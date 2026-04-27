Violencia en el Valle del Cauca: Gobernadora denuncia falta de respuesta del Gobierno y escalada terrorista

La gobernadora del Cauca, Octavio Guzmán, alerta sobre la escalada de violencia en la región, atribuida a disidencias de las FARC vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. Critica la tardía respuesta del Gobierno Nacional y pide mayor articulación para garantizar la seguridad antes de las elecciones presidenciales.

La violencia en el Valle del Cauca sigue escalando, con recientes ataques terroristas que han generado preocupación en la región. La gobernadora del Cauca, Octavio Guzmán, ha señalado que las disidencias de las FARC, vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, son las responsables de los 61 ataques registrados en los últimos meses, principalmente en Jamundí y Cali.

Según Guzmán, estas acciones terroristas, que incluyen el uso de vehículos protegidos por el Derecho Internacional Humanitario como busetas escolares, buscan retaliar contra las operaciones militares en la zona, como el despliegue del batallón de alta montaña y la operación Escudo del Norte. La gobernadora ha denunciado la falta de reactividad del Gobierno Nacional, destacando que, a pesar de los esfuerzos regionales, las capacidades locales no son suficientes para contener la violencia.

En el Consejo de Seguridad, se acordó el envío de ocho pelotones adicionales y dos más para Timba, Cauca, con el fin de combatir la minería ilegal en el Naya y reforzar la seguridad en la región. Sin embargo, Guzmán ha criticado la tardía respuesta del Gobierno, señalando que la falta de articulación entre los niveles nacional, departamental y municipal ha dejado a las regiones en una situación de vulnerabilidad.

La gobernadora ha expresado su preocupación por la cercanía de las elecciones presidenciales, ya que la violencia podría afectar la participación ciudadana y la percepción de seguridad en la región. A pesar de los compromisos adquiridos en el Consejo de Seguridad, Guzmán ha insistido en la necesidad de una mayor coordinación y apoyo del Gobierno Nacional para garantizar la tranquilidad de la población.

La situación en el Valle del Cauca y el Cauca refleja un escenario complejo, donde la presencia de grupos armados ilegales y la falta de control territorial han generado un ciclo de violencia que requiere una respuesta integral y sostenida. La gobernadora ha reiterado que, aunque se han logrado avances en la detención de algunos ataques, la escalada terrorista sigue siendo una amenaza constante para la estabilidad de la región.

En este contexto, la comunidad espera que las medidas anunciadas por el Gobierno se materialicen en acciones concretas que permitan recuperar la paz y la seguridad en el territorio





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Violencia En El Valle Del Cauca Disidencias De Las FARC Gobierno Nacional Seguridad Regional Elecciones Presidenciales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Candidatos presidenciales rechazaron ataques terroristas en Cauca y Valle del CaucaAspirantes a la Presidencia condenaron los ataques ocurridos en Cali y Palmira, pidieron investigaciones contra los responsables y expresaron solidaridad con los habitantes del suroccidente del país.

Read more »

Aumenta la violencia en Cauca y Valle del Cauca: Ofrecen recompensa por alias MarlonEl gobierno colombiano responsabiliza a alias Marlon de una escalada de violencia en las regiones de Cauca y Valle del Cauca, incluyendo ataques con explosivos a infraestructura vial y buses, dejando víctimas fatales y heridos. Se refuerza la ofensiva militar y se ofrece una recompensa por información que conduzca a su captura.

Read more »

Escalada de violencia: Disidencias de las FARC desatan ataques terroristas en Cauca y Valle del CaucaLas disidencias de las FARC han perpetrado una serie de ataques terroristas en Cauca y Valle del Cauca, dejando un saldo de muertos y heridos. El gobierno responde con medidas de seguridad y condena a estos grupos como narcoterroristas.

Read more »

Paloma Valencia visita Palmira tras atentados en Cauca y Valle del CaucaLa candidata presidencial Paloma Valencia expresó su solidaridad con las víctimas de los recientes atentados en el sur de Colombia y propuso medidas de seguridad. El presidente Gustavo Petro también se pronunció, calificando a los responsables de narcoterroristas y exigiendo su persecución.

Read more »

Fiscalía investiga escalada de violencia en Cauca y Valle del CaucaLa Fiscalía General de la Nación ha movilizado recursos para investigar los recientes actos violentos atribuidos a disidencias de las FARC en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, que han dejado al menos 20 muertos y más de 30 heridos. Se busca judicializar a los responsables y esclarecer las fuentes de financiación de estos grupos.

Read more »

Ataques Terroristas en Valle del Cauca y Cauca: Críticas a la Política de Paz TotalEl senador Abelardo De La Espriella y otros líderes políticos denuncian el aumento de la violencia en el suroccidente de Colombia, atribuyéndolo al rearme de grupos armados facilitado por la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro. Se condenan los atentados recientes y se anuncia una respuesta contundente contra el narcoterrorismo.

Read more »