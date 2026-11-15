Violencia en frontera colombo-ecuatoriana: Informe denuncia crisis indígena awá

El Observatorio de Derechos Humanos alerta sobre 1.210 afectaciones en la región fronteriza. La experta Claudia Carrión exige al gobierno nacional medidas urgentes para proteger la autonomía de los pueblos indígenas frente a la violencia vigente.

La coordinadora del Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia, Claudia Patricia Carrión Sánchez, ha emitido un llamado urgente al gobierno nacional para que atienda inmediatamente los reclamos estructurales de las comunidades afectadas por la violencia sistémica en la frontera sur del país. Su análisis se centra especialmente en la crisis humanitaria y cultural que sufren el pueblo awá en el departamento de Nariño, una región donde la presencia estatal ha sido históricamente insuficiente frente a los intereses económicos extractivos.

Contexto de violencia en la región fronteriza awá

El informe más reciente, publicado junto al consejero Rider Pay Nastacuas, documenta un total de 1.210 afectaciones a derechos humanos durante los últimos tres años en esta zona geográfica. La situación se considera crítica precisamente en el límite internacional con Ecuador, donde la permeabilidad del territorio no garantiza seguridad, sino que facilita la violación constante de los derechos fundamentales de las poblaciones originarias que habitan estos territorios ancestrales.

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Historia de investigación y enfoque académico de la experta

Claudia Patricia Carrión Sánchez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Autónoma de México, basó su tesis doctoral en el estudio de las perspectivas de plurinacionalidad, comparando la organización indígena de la Sierra ecuatoriana con la del Consejo Regional Indígena del Cauca. Este trabajo académico surgió de su interés profundo por entender la distribución de poder en las fronteras, motivado por experiencias familiares donde las líneas divisorias limitan el acceso a la justicia, como el caso de su abuelo que permaneció en prisión en Venezuela durante más de treinta años.

Factores económicos y abandono estatal en el territorio

La violencia vigente en zonas como Barbacoas no es un fenómeno aislado, sino el resultado de décadas de explotación económica que ha generado un vacío de autoridad estatal. La región ha sido impactada por la minería desde la década de los años treinta, la actividad maderera desde los años sesenta, el paso de oleoductos y la producción de agrocombustibles como la palma aceitera. Estos intereses económicos operan en un contexto de abandono gubernamental que destruye la cultura awá y amenaza su supervivencia física y territorial.

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Autonomía y gestión del páramo transnacional

La experta, quien también es autora de un libro sobre la cultura de los pastos en el sur de Colombia, enfatiza la importancia de comprender la naturaleza permeable de las fronteras coloniales y republicanas. Destaca que el páramo transnacional, ubicado en el Nudo de los Pastos y constituido por montañas y volcanes, representa una fuente vital de agua que debe ser gobernada de manera integral. Actualmente, esta realidad natural es ignorada por la administración pública, lo que requiere adoptar las formas de poder y gobierno propias de los pueblos indígenas para proteger este ecosistema estratégico.

Reivindicación política y hoja de ruta inmediata

Claudia Carrión Sánchez regresó a Colombia de manera permanente en 2016, tras participar en actividades de defensa de los derechos de los pueblos en selvas de Vichada y Tolima durante la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz con las Farc. Ahora, desde su posición en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Observatorio de Derechos Humanos y de Paz, exige que el Estado deje de tratar las fronteras como muros inmutables y reconozca la realidad de los territorios indígenas, priorizando la autonomía y la protección efectiva de los 1.210 casos documentados.