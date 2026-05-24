Violencia en la Casa Blanca: ataque armado contra punto de control del Servicio Secreto abatido por agentes federales

Un nuevo episodio de violencia sacudió el perímetro de alta seguridad de la Casa Blanca en la tarde del sábado 23 de mayo de 2026, cuando un hombre armado abrió fuego contra un puesto de control del Servicio Secreto de Estados Unidos y fue abatido minutos después por agentes federales.

Un nuevo episodio de violencia sacudió el perímetro de alta seguridad de la Casa Blanca en la tarde del sábado 23 de mayo de 2026, cuando un hombre armado abrió fuego contra un puesto de control del Servicio Secreto de Estados Unidos y fue abatido minutos después por agentes federales.

El hecho provocó un cierre total del complejo presidencial, la evacuación de periodistas acreditados y un amplio operativo de seguridad coordinado por el Servicio Secreto y el FBI. De acuerdo con información oficial preliminar citada por la Casa Blanca y el Servicio Secreto, el incidente ocurrió alrededor de las 6:00 p.m. (hora local), en la intersección de la Calle 17 y la Avenida Pennsylvania, uno de los accesos más vigilados del complejo presidencial





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Casa Blanca Servicio Secreto Ataque Armado Agente Federal Fuerte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Reportan disparos cerca de la Casa Blanca en Washington, en Estados Unidos: Servicio Secreto evacuó y acordonó el áreaSegún CNN, equipos de prensa que se encontraban en el jardín de la Casa Blanca fueron evacuados inmediatamente.

Read more »

Agentes de la Policía rodearon la Casa Blanca tras sospechas de balacera cerca de ellaEn la tarde del 23 de mayo se reportaron disparos en inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington; el FBI y el Servicio Secreto apoyan la investigación y buscan respuestas al incidente.

Read more »

La Casa Blanca fue puesta bajo cierre de seguridad tras reportes de disparosEl Servicio Secreto dijo que investigaba las detonaciones efectuadas a las afueras del complejo de la Casa Blanca, donde se encuentra el presidente estadounidense Donald Trump.

Read more »

Trump se pronuncia sobre el atacante en el tiroteo cerca de la Casa Blanca, 'tenía historial violento' y destacó la respuesta del Servicio SecretoNoticia en español sobre el tiroteo cercano a la Casa Blanca, en el que el sospechoso, Nasire Best, era conocido por el Servicio Secreto por haber merodeado en varias ocasiones y tenía antecedentes de trastornos mentales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al incidente y a su respuesta por parte del Servicio Secreto.

Read more »