Violencia en la Universidad de Antioquia: encapuchados causan desmanes y suspenden actividades

Un grupo de 40 encapuchados irrumpió en la Universidad de Antioquia, causando desmanes que obligaron a suspender actividades académicas y administrativas. El secretario de Seguridad reveló una foto con un arma de paintball. Las autoridades investigan.

La Universidad de Antioquia vivió una jornada de violencia este jueves cuando un grupo de aproximadamente 40 encapuchados irrumpió en el campus y generó desmanes que obligaron a suspender todas las actividades académicas, administrativas y recreativas.

La situación se agravó cuando los encapuchados se desplazaron a los alrededores de la calle Barranquilla y Ferrocarril, causando bloqueos y afectando la movilidad en el norte de Medellín y el Valle de Aburrá. El sistema de buses público de Medellín suspendió su servicio hacia la zona de Aranjuez debido a los disturbios.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, condenó los hechos y reveló una fotografía que muestra a uno de los encapuchados portando un arma utilizada en paintball. Villa calificó a los responsables como "facinerosos", "bandidos", "terroristas" y "criminales", y aseguró que forman parte de brazos armados que buscan intimidar para mantenerse en el poder.

Además, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, pidió a la Policía Nacional intervenir para neutralizar a las células terroristas que afectan a la comunidad académica. El foro de candidatos a la rectoría de la Universidad de Antioquia, programado para hoy, tuvo que ser suspendido debido a la presencia de encapuchados y la orden de evacuación. La comunidad universitaria expresó su rechazo a los actos violentos y exigió garantías para el desarrollo normal de las actividades.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas, pero los daños materiales aún no han sido cuantificados. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desplegó un operativo para capturar a los responsables y restablecer el orden en la zona. Este incidente se suma a una serie de hechos violentos que han ocurrido en los últimos meses en el campus de la Universidad de Antioquia, lo que ha generado preocupación entre estudiantes, docentes y directivos.

El Consejo Académico de la universidad se reunirá de emergencia para evaluar las medidas de seguridad y definir si se reanudan las actividades el viernes. Mientras tanto, se recomienda a la comunidad evitar la zona y mantenerse informada a través de los canales oficiales. El secretario de Educación de Antioquia manifestó su solidaridad con la universidad y ofreció apoyo institucional para fortalecer la seguridad en el campus.

Los voceros estudiantiles, por su parte, hicieron un llamado al diálogo y a la no violencia, desmarcándose de los encapuchados que, según dijeron, no representan a la comunidad universitaria. En las redes sociales circulan videos y fotografías de los momentos de tensión, donde se observa a los encapuchados lanzando objetos y pintura contra las instalaciones.

La Fiscalía General de la Nación anunció que investigará los hechos para identificar a los responsables y determinar su posible vinculación con grupos al margen de la ley. Este nuevo episodio de violencia en la Universidad de Antioquia reaviva el debate sobre la seguridad en los campus universitarios del país y la necesidad de proteger la autonomía universitaria sin caer en la estigmatización de la comunidad académica.

El presidente de la República también se pronunció al respecto, calificando los hechos como inaceptables y ofreciendo todo el apoyo del Gobierno Nacional para restablecer el orden. La comunidad internacional, a través de organismos de derechos humanos, expresó su preocupación por la situación y pidió garantías para la comunidad universitaria. En horas de la tarde, la situación se fue normalizando gradualmente, aunque permanecen algunas restricciones de movilidad en la zona.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de violencia y a colaborar con las investigaciones. La Universidad de Antioquia, una de las más importantes del país, reafirmó su compromiso con la educación y la convivencia pacífica, y anunció que retomará sus actividades una vez se tenga certeza de que el campus es seguro.

Este incidente pone de manifiesto la complejidad de la seguridad urbana en Medellín y la necesidad de articular esfuerzos entre las autoridades locales, departamentales y nacionales para prevenir futuros hechos de violencia en entornos educativos





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