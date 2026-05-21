Violencia en Silvia: Conflicto entre comunidades indígenas deja cinco muertos y 44 heridos

La disputa entre comunidades indígenas en el municipio de Silvia, Cauca, ha escalado en las últimas horas, dejando cinco muertos y 44 heridos. El gobernador Octavio Guzmán ha confirmado la situación y ha pedido la intervención de autoridades para evitar nuevas escalas de violencia.

La disputa entre comunidades indígenas en el municipio de Silvia ha escalado en las últimas horas hasta convertirse en una de las jornadas más violentas recientes en el Cauca .

El gobernador Octavio Guzmán confirmó que los choques entre integrantes de los pueblos Misak y Nasa ya dejan cinco personas fallecidas y al menos 44 heridas. Los hechos se concentran en el sector de La Ensillada, entre Guambía y Pitayó, una zona donde desde hace varios días existían tensiones entre las comunidades y que terminó derivando en enfrentamientos violentos.

A través de su cuenta en X, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó lo ocurrido y aseguró que distintas entidades departamentales y nacionales se encuentran atendiendo la emergencia.

“¡Nunca la violencia entre pueblos hermanos será el camino! ”, escribió el mandatario al informar sobre la situación que golpea a Silvia. El gobernador señaló que la administración departamental activó un trabajo conjunto con la Misión Médica, las secretarías de Gobierno y Salud, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo para atender a los heridos y contener la confrontación.

En su primer balance oficial había reportado tres personas fallecidas y 44 lesionadas, aunque posteriormente la cifra de muertos ascendió a cinco.

“Hacemos un llamado urgente a detener de inmediato cualquier agresión o confrontación entre las comunidades. No podemos permitir que continúe escalando una situación que hoy está dejando personas heridas, familias afectadas y vidas perdidas”, expresó Guzmán en el mensaje publicado en redes sociales. El mandatario también pidió la intervención de autoridades indígenas, organismos de derechos humanos e instituciones del Estado para abrir canales de diálogo y evitar nuevas retaliaciones entre los pueblos indígenas involucrados.

“La defensa de la vida está por encima de cualquier diferencia”, concluyó el gobernador, mientras continúan las labores de atención médica y verificación de seguridad en la zona rural de Silvia. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial detallado sobre las causas específicas que originaron el enfrentamiento ni la identidad de las víctimas.

Entretanto, organismos humanitarios mantienen monitoreo permanente ante el riesgo de que la confrontación vuelva a escalar





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