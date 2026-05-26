Violencia en tránsito: conductor involucrado en cinco accidentes con víctimas mortales

Un informe oficial de la Secretaría de Movilidad confirma cuatro siniestros desde el año 2022 con personas heridas, sin incluir el del 19 de mayo. La Fiscalía registra al conductor en tres procesos activos por lesiones culposas y accidentes de tránsito. La familia de la víctima recuerda a Martha Cecilia Mendoza como una mujer activa y dedicada, pero aún no han logrado entender lo sucedido.

El siniestro ocurrió el pasado 19 de mayo en el barrio El Tejar, en el sur de Bogotá, donde una mujer de 59 años murió tras ser embestida por vehículo a alta velocidad.

La investigación posterior al accidente reveló antecedentes alarmantes del conductor involucrado, que había acumulado al menos cinco siniestros viales con víctimas desde 2022. La Fiscalía registra al conductor en tres procesos activos por lesiones culposas y accidentes de tránsito. Según denuncian las víctimas, el vehículo circulaba sin Soat, sin tecnomecánica, y sin control de los registros de los graves accidentes en los que se había visto involucrado.

Tras el accidente, el conductor fue trasladado a un centro médico donde solicitó el alta voluntaria, argumentando problemas médicos y convulsiones





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