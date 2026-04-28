Violencia y seguridad: factores decisivos en las elecciones presidenciales de Colombia

Análisis de expertos sobre el impacto de la oleada terrorista en las elecciones presidenciales de mayo, donde la inseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos. Los recientes atentados en Cauca y Valle del Cauca, atribuidos a disidencias de las FARC, han generado un clima de incertidumbre que podría influir en los resultados electorales.

La violencia y la seguridad se han convertido en temas centrales en las elecciones presidenciales de Colombia, marcando un escenario político cada vez más complejo.

En medio de una oleada de atentados terroristas, como los recientes ataques en Cauca y Valle del Cauca, la percepción de inseguridad entre los ciudadanos ha alcanzado niveles alarmantes. Según las últimas encuestas, la inseguridad es la principal preocupación de los colombianos, superando incluso a otros problemas como la economía o la corrupción.

Los atentados, atribuidos a las disidencias de las FARC lideradas por alias 'Iván Mordisco', han dejado un saldo de 19 muertos y más de 30 heridos, generando un clima de incertidumbre y temor en la población. El Gobierno había intentado negociar con estos grupos en el marco de su política de 'paz total', pero las conversaciones se suspendieron debido a los constantes incumplimientos y la persistencia de la violencia.

Los expertos consultados por EL NUEVO SIGLO coinciden en que esta situación tendrá un impacto significativo en la campaña electoral y en los resultados de las elecciones del próximo mes. Carolina Díaz Reyes, consultora en comunicación y estrategia política, señala que la violencia política ha sido un factor recurrente en las campañas presidenciales, pero que en esta ocasión el agravamiento de la situación en regiones como el Cauca, bastión del Pacto Histórico, podría afectar negativamente al candidato Iván Cepeda.

Sin embargo, Díaz Reyes advierte que el efecto en las mediciones de intención de voto dependerá de cómo evolucione la situación en las próximas semanas. Por su parte, el politólogo Ernesto Borda Medina sostiene que estos hechos podrían beneficiar a las campañas de la oposición, que critican la política de 'paz total' del Gobierno, mientras que también podrían ser funcionales para Cepeda, quien podría argumentar la necesidad de un diálogo más robusto para poner fin a la violencia.

Juan Carlos Flórez Arcila, politólogo y exconcejal, opina que los seguidores de Cepeda no cambiarán su postura ante estos hechos, pero que la situación podría intensificar la competencia entre las otras dos campañas que buscan llegar a la segunda vuelta: la de Paloma Valencia y la del abogado Espriella. Valencia, por ejemplo, ha manifestado su disposición a contar con el expresidente Álvaro Uribe como ministro de Defensa, lo que refleja una estrategia de endurecimiento frente a la inseguridad.

Mientras tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, Sebastián Líppez De Castro, destaca que la violencia no solo afecta a los candidatos, sino que también influye en la percepción de los ciudadanos sobre la capacidad del Estado para garantizar la seguridad. En este contexto, la gestión de la crisis por parte de los candidatos y del Gobierno será clave para definir el rumbo de las elecciones





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