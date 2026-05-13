Violencias basadas en género en Colombia: feminicidio y violencia intrafamiliar en la actualidad

Este es solo uno de los cientos de casos de feminicidios que se registran cada año en Colombia. Además, existen otras formas de violencia basada en género, como violencia intrafamiliar entre mujeres o parejas. Estos tipos de delitos no son los únicos en contra de las mujeres, sino que son parte de una problemática más amplia que debe ser abordada y abordada con soluciones eficaces. La Defensoría del Pueblo, en un informe, mostró las cifras alarmantes de violencias basadas en género registradas en Colombia durante el primer trimestre del año y la necesidad de abordar este problema de manera más eficaz.

Una mujer de 18 años ha sido asesinada por su compañero sentimental en Medellín, en una vivienda ubicada en el oriente de la ciudad. Además, una pareja ha sido señalada de torturar y abusar sexualmente de una menor de edad por casi diez años en Ibagué.

Estos son solo algunos de los cientos de casos de feminicidios que se registran cada año en Colombia, y aunque estos asesinatos son considerados como los más graves de violencia de género, no son los únicos delitos cometidos contra las mujeres. La Defensoría del Pueblo realizó un informe en el cual se refirió a las graves cifras de violencias basadas en género que se registraron en Colombia durante el primer trimestre del año.

Se registraron 4.957 mujeres afectadas por violencia intrafamiliar, 129 noticias criminales por feminicidio y 114 tentativas de feminicidio durante ese período





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