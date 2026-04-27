Violenta agresión de Esteban Andrada en el derbi aragonés: posible sanción de hasta 12 partidos

El portero argentino del Real Zaragoza, Esteban Andrada, fue expulsado y agredió a un rival en el partido contra el Huesca, lo que podría costarle una larga suspensión. El incidente ha generado una gran polémica y ha sido condenado por ambos clubes.

El derbi aragonés entre el Real Zaragoza y el SD Huesca , correspondiente a la jornada 37 de LaLiga Hypermotion, se vio empañado por un incidente de violencia protagonizado por el portero argentino Esteban Andrada .

El encuentro, crucial para ambos equipos en su lucha por la permanencia en la segunda división española, terminó con la expulsión de Andrada y, posteriormente, con una agresión física contra Jorge Pulido, capitán del Huesca, que ha generado una gran controversia y podría acarrear severas sanciones deportivas para el guardameta. El incidente tuvo lugar en el minuto 98 de partido, con el Huesca ganando 1-0 y la tensión a flor de piel.

Inicialmente, Andrada fue expulsado por el árbitro tras empujar a Pulido durante una disputa dentro del área. Sin embargo, en lugar de abandonar el campo de juego, el portero argentino regresó hacia Pulido y le propinó un fuerte puñetazo en el rostro, derribándolo al césped. Esta acción desató un altercado entre jugadores de ambos equipos, lo que llevó al árbitro a mostrar también tarjetas rojas a Dani Jiménez, portero del Huesca, y a Dani Tasende, jugador del Zaragoza.

La agresión fue captada en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando una ola de críticas hacia el comportamiento de Andrada. El Huesca, a pesar de la expulsión de su portero, logró mantener la ventaja y asegurar una victoria vital en su lucha contra el descenso.

La contundencia del golpe y la gravedad de la acción han puesto en tela de juicio la integridad del portero y han abierto un debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones por actos violentos en el fútbol. Las posibles consecuencias deportivas para Esteban Andrada son significativas. Según informes provenientes de España, el portero podría enfrentarse a una sanción que oscilaría entre los 8 y los 12 partidos, además de la suspensión automática derivada de la tarjeta roja.

Una suspensión de esta magnitud sería un golpe duro para el Real Zaragoza, que se encuentra en una situación delicada en la tabla de posiciones y necesita desesperadamente los servicios de su portero para intentar evitar el descenso a la tercera categoría. El club aragonés ha condenado enérgicamente la agresión y ha anunciado que evaluará la posibilidad de imponer medidas disciplinarias internas contra Andrada.

En un comunicado oficial, el Zaragoza calificó la acción como impropia del fútbol y lamentó que haya empañado un partido de gran importancia para la región. Por su parte, Andrada ha emitido un mensaje en video en el que se disculpa por su comportamiento y reconoce que reaccionó de manera equivocada. El portero argentino expresó su arrepentimiento y aseguró que no volverá a repetir una conducta similar.

Sin embargo, sus disculpas no han sido suficientes para calmar la indignación generada por su acción. La Liga Hypermotion y las autoridades deportivas españolas se espera que tomen medidas contundentes para sancionar a Andrada y enviar un mensaje claro de tolerancia cero contra la violencia en el fútbol. El incidente ha ensombrecido un derbi aragonés que, más allá de la rivalidad deportiva, representa un encuentro de gran significado para ambas aficiones y para la región en su conjunto.

La imagen del fútbol español ha quedado dañada por este acto de violencia, y se espera que sirva como un punto de inflexión para promover un comportamiento más respetuoso y deportivo en el campo de juego





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