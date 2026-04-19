Violenta Riña Durante Rodaje Artístico en Bogotá Deja Tres Muertos y un Herido

Un ataque con arma cortopunzante durante un rodaje en los Laches, Santa Fe, desencadenó una riña que cobró la vida del agresor y dos personas más. Un herido fue trasladado a hospital. Cuatro personas capturadas.

Una trágica jornada de violencia irrumpió en la tarde del 18 de abril en el sector de los Laches, en la localidad de Santa Fe, Bogotá . Lo que comenzó como un rodaje artístico se vio bruscamente interrumpido por un acto de intolerancia extrema. Según los reportes iniciales, un individuo, sin previo aviso ni provocación aparente, atacó a otra persona mientras se desarrollaba una filmación en la vía pública. Este acto desencadenó una violenta riña que, lamentablemente, tuvo consecuencias fatales.

El saldo de este enfrentamiento es desolador: tres personas perdieron la vida. Entre las víctimas se encuentra el propio agresor, quien resultó muerto durante la trifulca, junto con dos de las personas que intervinieron, presumiblemente intentando defender a la víctima inicial o proteger el rodaje. Una cuarta persona resultó herida y fue trasladada de urgencia al Hospital San Ignacio. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de este herido, lo que aumenta la angustia de los familiares y colegas afectados por este lamentable suceso. El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, ofreció declaraciones a los medios sobre los hechos. Detalló que el incidente se originó cuando un hombre, de forma súbita y sin mediar palabra, agredió a un ciudadano con un arma cortopunzante. En ese momento, individuos presentes en el lugar salieron en defensa de la víctima, pero el agresor logró herir a otras dos personas más antes de que la situación escalara. Desafortunadamente, el saldo final de la riña fue la muerte de tres individuos, incluyendo al atacante y dos de las víctimas. Las autoridades actuaron con celeridad. El general Cristancho Zambrano informó que cuatro personas fueron capturadas en el lugar de los hechos y puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Para esclarecer las circunstancias, el tiempo, modo y lugar de lo ocurrido, la Policía Nacional, en estrecha coordinación con la Fiscalía, ha desplegado de inmediato un equipo investigativo especializado. El objetivo es recabar todas las pruebas y testimonios necesarios para reconstruir la secuencia de los eventos y determinar las responsabilidades. Este trágico suceso ha conmocionado a la comunidad artística y audiovisual de Bogotá. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes emitió un comunicado oficial rechazando enérgicamente los hechos. En su mensaje, expresaron su profundo pesar por las víctimas mortales y por el impacto en los trabajadores del sector. La cartera ministerial manifestó su total solidaridad con las familias de los fallecidos, sus colegas y toda la comunidad artística y técnica del país. Finalmente, el Ministerio reafirmó su convicción de que la cultura se edifica sobre pilares fundamentales como la vida, el cuidado y la paz, condenando así cualquier manifestación de violencia que empañe estos valores. La investigación está en desarrollo y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre los motivos del ataque inicial y las circunstancias exactas que rodearon la fatal riña. La comunidad artística y la ciudadanía en general esperan respuestas y medidas que garanticen la seguridad en espacios públicos, especialmente durante actividades culturales y creativas que enriquecen la ciudad





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