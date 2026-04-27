Violento ataque a bus del América de Cali opaca clásico valluno en la Liga BetPlay

Tras el clásico entre Deportivo Cali y América de Cali, el bus de los 'Diablos Rojos' fue atacado con piedras, dejando a un asistente técnico lesionado. El incidente generó indignación y opacó el resultado deportivo, donde Deportivo Cali venció 1-0 en un partido clave para la clasificación.

Minuto30.com . - Lo que debía ser una celebración deportiva terminó ensombrecido por actos de violencia inaceptables. Tras el clásico valluno de la fecha 18 de la Liga BetPlay, donde Deportivo Cali venció a América de Cali como local, el bus que transportaba a la delegación 'Escarlata' fue víctima de un ataque vandálico a las afueras del estadio.

En Minuto30 rechazamos estos actos de intolerancia y compartimos los detalles de este preocupante incidente que dejó a un miembro del cuerpo técnico lesionado. El bus del América fue atacado con piedras al salir del estadio. Los hechos ocurrieron cuando el vehículo oficial, que llevaba a los jugadores y al cuerpo técnico de los 'Diablos Rojos', abandonaba las instalaciones del estadio del cuadro 'Azucarero'.

Según los reportes, un grupo de personas lanzó un objeto contundente contra el bus, impactando y destruyendo una de las ventanas. Desafortunadamente, los fragmentos del vidrio cayeron sobre el rostro de Álex Becerra, asistente técnico del entrenador David González, afectando uno de sus ojos. Por ahora, el club evalúa la gravedad de la lesión ocular del asistente. El ataque generó momentos de alta tensión en la delegación americana.

Ante la agresión, el director técnico David González no ocultó su indignación. Testigos y videos captaron el momento en el que el entrenador 'Escarlata' se bajó del bus, visiblemente molesto, retando a los presuntos responsables del acto vandálico a que dieran la cara y se acercaran al vehículo.

Dado que el bus era custodiado por un esquema de seguridad de la Policía Nacional, los uniformados intervinieron rápidamente y le pidieron a González que regresara al vehículo para retomar la marcha y evacuar la zona de peligro. Un clásico que apretó la tabla.

El lamentable ataque opacó el resultado deportivo de un clásico crucial para las aspiraciones del equipo azucarero en el final del Todos contra Todos, ya que América, ubicado en el quinto lugar, había asegurado su paso a los play offs. El partido se definió en los últimos minutos. Un gol del experimentado atacante Avilés Hurtado en el minuto 88 le dio el triunfo 1-0 al Deportivo Cali.

Con esta victoria, el cuadro dirigido por Dudamel alcanzó los 26 puntos, ubicándose provisionalmente en la octava posición de la tabla, apretando aún más la clasificación y dejando en suspenso la definición de los últimos cupos para la siguiente fase del torneo. El video del ataque al bus del América fue compartido en redes sociales por Afición Futbolera, mostrando el momento en que el vehículo era atacado a las afueras del estadio del Deportivo Cali





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