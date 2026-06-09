Violento ataque a la cabina de Win Sports en la final BetPlay deja al comentarista Juan José Peláez herido

Durante la final entre Atlético Nacional y Junior, un hincha rompió el vidrio de la cabina de transmisión, hiriendo al comentarista Juan José Peláez. El agresor fue detenido y el caso está bajo investigación. Win Sports denuncia el acto y pide mayor seguridad en los estadios.

En la última jornada de la final del Campeonato BetPlay, la contienda entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla resultó no solo en una batalla futbolística, sino también en un lamentable episodio de violencia que involucró a un representante audiovisual del medio Win Sports .

El incidente se desencadenó en el minuto 32 del primer tiempo, cuando el delantero Andrés Román marcó un gol para el conjunto local, pero el árbitro anuló la anotación por posición adelantada. La decisión arbitraria generó una fuerte reacción entre parte de la afición de Atlético Nacional, que, en un arranque de intolerancia, decidió atacar la cabina de transmisión situada en la tribuna 19 del estadio Atanasio Girardot.

El agresor, cuya identidad fue confirmada por la seguridad del estadio, arremetió contra el vidrio que protege la zona de trabajo de los periodistas, rompiéndolo con violencia. En el proceso, el exdirector técnico y reconocido comentarista Juan José Peláez sufrió un corte profundo en uno de los dedos de la mano derecha, lo que requirió la intervención inmediata del personal sanitario de la Cruz Roja.

Ante la gravedad de la lesión, Peláez tuvo que abandonar la transmisión y recibir atención médica en los puestos de primeros auxilios instalados en el recinto. Win Sports, a través de sus redes oficiales, denunció el hecho y condenó enérgicamente la acción, resaltando la inaceptable conducta que atenta contra la libertad de prensa y la seguridad de los trabajadores del deporte.

Las autoridades policiales actuaron con rapidez: el agresor fue detenido dentro del estadio y puesto a disposición de la Fiscalía, enfrentando cargos por daño a bien ajeno y lesiones personales. En declaraciones públicas, representantes de Atlético Nacional expresaron su repudio al acto y aseguraron que colaborarán con la investigación para que el responsable sea judicializado.

Asimismo, figuras del periodismo deportivo, como Andrea Guerrero y Carlos Antonio Vélez, utilizaron sus plataformas en X para reiterar la necesidad de mantener el respeto y la tolerancia en los eventos deportivos, alertando sobre los peligros de la impunidad y la violencia sin causa. Este episodio vuelve a colocar en el debate nacional la urgencia de fortalecer los mecanismos de seguridad en los estadios y de promover una cultura de convivencia pacífica entre aficionados y profesionales del fútbol





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