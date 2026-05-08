Violeta Bergonzi preocupa a sus seguidores con hemorragias nasales recurrentes

La presentadora y exmodelo colombiana, Violeta Bergonzi, ha generado preocupación entre sus seguidores al revelar que sufre hemorragias nasales recurrentes sin causa aparente. En sus redes sociales, compartió su experiencia y los consejos médicos que recibió para manejar la situación.

El programa se ha consolidado como la apuesta del Canal RCN por un entretenimiento dinámico y cercano, alejándose de los formatos excesivamente rígidos. Funciona como un termómetro de la cultura pop nacional, donde la mezcla de cocina, entrevistas a celebridades y notas de actualidad se entrega con un tono ligero que busca conectar con la audiencia digital.

Su elenco de presentadores combina experiencia en el periodismo con perfiles frescos y carismáticos, destacándose Violeta Bergonzi como uno de los rostros más queridos por el público. Con una trayectoria que mezcla el modelaje, siendo recordada por su participación en el Concurso Nacional de Belleza, y el periodismo de entretenimiento, Violeta logró imprimir un sello de espontaneidad y cercanía que la conectó rápidamente con la audiencia.

Además de su labor en televisión, gestiona una comunidad digital sólida, donde comparte su faceta como madre y empresaria, consolidándose como un referente en la industria del entretenimiento colombiano. Su transición en los medios siempre genera conversación, pues su estilo audaz para entrevistar y su capacidad para manejar el pulso del entretenimiento nacional la mantienen vigente en la farándula.

Violeta Bergonzi, además de sus apariciones en la televisión colombiana, se ha destacado por su presencia en las redes sociales, donde alcanza más de 700 mil seguidores compartiendo detalles de su vida. Recientemente, preocupó a sus fanáticos al mostrar una imagen desde su carro llena de sangre en la nariz, revelando que lleva un mes sufriendo hemorragias nasales sin causa aparente.

En sus redes, compartió su experiencia: 'Llevo como un mes en que de la nada se me viene la sangre por la nariz, me volví nada. Me han hecho exámenes y no tengo nada (... ) Me voy por urgencias porque esto ya no es normal (... ) Desde ayer esta es la tercera vez que se me viene la sangre por la nariz (...

) La verdad estoy maluca con mareo y mucho dolor de cabeza (... ) Me cauterizaron varios vasitos de la nariz. Me dolió como un p$t&s. Nada grave, pero si te pasa: cabeza hacia adelante no hacia atrás.

Presiona la nariz en la parte blanda. Ve a urgencias por si las moscas'





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