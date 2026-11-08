Virgilio Martínez reflexiona sobre su legado tras la ceremonia de The 50 Best en Lima

El chef peruano Virgilio Martínez, ex número uno de la lista, comparte su visión sobre el estrés del ranking y la visibilidad que otorga el reconocimiento global de la gastronomía.

El chef peruano Virgilio Martínez, líder de Central, ofreció una perspectiva íntima sobre la presión de la alta cocina durante la ceremonia de The 50 Best Restaurants celebrada el miércoles 4 de noviembre en Lima. Este evento marcó la primera vez que Sudamérica acogió esta prestigiosa gala gastronómica mundial, consolidando a la ciudad como un nodo central en la industria alimentaria internacional.

Reflexión sobre el primer lugar global

Tras liderar el ranking mundial en 2023, el restaurante de Martínez fue transferido automáticamente al Salón de la Fama, una categoría reservada para establecimientos que ya no pueden ser votados nuevamente debido a su historial de excelencia comprobada. A pesar de haber alcanzado la cima del mundo, el chef enfatiza que su motivación inicial nunca estuvo ligada a las listas o los premios. Según sus propias palabras, el objetivo fundamental al fundar Central era crear un restaurante con sentido profundo, priorizando la satisfacción personal y la calidad del servicio por encima de cualquier reconocimiento externo o medalla.

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Mecanismo del ranking y visibilidad

La lista se elabora mediante votos de más de 1.100 expertos de la industria gastronómica a nivel global. Durante la noche del 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, el primer puesto fue otorgado a Asador Etxebarri, dirigido por el chef Bittor Arguinzoniz en el País Vasco, España. El propio Central, junto con Maido del chef Mitsuharu Tsumura, que ganó el año anterior, ahora forma parte del Salón de la Fama. Kjolle, el restaurante de la chef Pía León y esposa de Martínez, logró el séptimo lugar en el ranking actual.

Impacto en la identidad gastronómica

La presencia de esta ceremonia en Lima se presenta como el resultado de un trabajo acumulativo sobre la identidad gastronómica del país. Martínez señala que la ciudad aporta una autenticidad y credibilidad que no siempre encuentran las grandes capitales tradicionales. La visibilidad otorgada por el ranking ha sido fundamental para la industria, aunque también reconoce que genera estrés significativo para los equipos y los propios chefs. La exposición global obliga a los profesionales a viajar y promocionar su trabajo más allá de sus cocinas, adaptándose a las dinámicas actuales del mercado mundial.

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Consejos para la nueva generación

Ante el creciente impacto en la salud mental y operativa de los restaurantes, Martínez advierte a los cocineros jóvenes que no se agoten persiguiendo posiciones en las listas. Sugiere que enfocarse exclusivamente en los rankings no es el camino sostenible hacia el éxito profesional a largo plazo. Su enfoque se mantuvo firme gracias a claras metas éticas de trabajo y una dirección definida, apoyadas por proyectos editoriales como el libro de 2016 y la aparición en Netflix en 2017.

Celebración y comunidad gastronómica

Martínez celebra también los logros de Colombia, destacando a Celele en el puesto 31 y a El Chato en el 46. Aboga por un sentido de comunidad y hermandad en la industria, criticando la actitud negativa hacia los restaurantes que pierden posiciones en el ranking. La participación continua de los ex-líderes en eventos como este se basa en la gratitud y el apoyo mutuo entre colegas, fortaleciendo el tejido profesional global de la alta cocina.