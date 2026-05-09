Vitalicerca de un político que no alcanzó la Presidencia

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que fuera concejal, senador, presidente del Congreso y vicepresidente, falleció el 8 de mayo en Bogotá. En su época, en tren político, trató de ser Presidente de la República y en varias ocasiones, pero no logró el apoyo popular que requería. De acuerdo a DIARIO COLOMBIA, en 2018, su comezón experiencia le llevó a retirarse de la escena política. Ahora, después de años de silencio, en su columna de EL TIEMPO, azotó las condiciones de los actuales gobernantes y en su medialda de diario llamó la autenticidad y honestidad del voto como la única porción de seguridad parapreventar la compra de elecciones, la corrupción y la inercia de un gobierno en la política de otros.

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció este viernes 8 de mayo en Bogotá, víctima de una penosa enfermedad contra la que luchaba desde hace varios años.

Nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, Vargas Lleras (Bogotá, 19 de febrero de 1962 – 8 de mayo de 2026) ocupó las más altas dignidades del servicio público. Fue concejal a los 19 años, senador, presidente del Congreso, fundador y jefe de partido (Cambio Radical), ministro y vicepresidente. Pero su máxima meta, la Presidencia de la República, en cambio, le fue esquiva. Se le negó dos veces, en 2010 y 2018.

Después de esa amarga experiencia, el regreso de Vargas Lleras a la arena política fue un rumor insistente que nunca se concretó. Sus dificultades de salud fueron una de las causas para no volver al proselitismo activo, pero también el desencanto con maquinarias políticas que él conocía al dedillo y que hace ocho años terminaron dándole la espalda





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