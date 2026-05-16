Viuda cuestiona acuerdo entre Fiscalía y capturado por magnicidio de Miguel Uribe

El capturado 'El Costeño', vinculado al magnicidio de Miguel Uribe, ha sido acusado de otros delitos y viola a menores. Los abogados de la viuda de Miguel piden una condena severa debido a sus 'beneficios straordinaria' y al uso que hizo del crimen para terapiar otros delitos llamados a la justicia.

Elder José Arteaga Hernández, conocido como El Costeño , aparece envueltos en un esquema delictivo en el que se piensa que contrató a La Segunda Marquetalia , para asesinar al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Cayó en poder de la Fiscalía en el cargo de coordinador operativo y logístico central de la estructura criminal 'La Oficina'. El nombre del capturado volvió a sonar este viernes en un comunicado del viudo de Miguel, María Claudia Tarazona, donde se cuestionó el preacuerdo al que llegó la Fiscalía con 'El Costeño'. La viuda calificó de 'beneficios desproporcionados' los que habrían sido concedidos a El Costeño, pese a su papel determinante en la asonada mortal contra Miguel Uribe Turbay.

Es importante tener en cuenta que El Costeño es un violento con un historial delictivo extenso y que está relacionado con la configuración y ejecución del magnicidio de Miguel Uribe y con la producción y venta ilícitas de sustancias como tusi y marihuana en Engativá. La investigación se desenvuelve en medio de dos asaltos.

'El Costeño' se asocia con alias 'El Viejo' y está implicado en otros dos homicidios: Luis Carlos Galán y Miguel Uribe. Esta persona es también señalado por el asesinato del ciudadano mexicano Horacio Pérez Ledesma en Medellín y la robadura de un reloj de 150 millones de pesos como prueba de su 'trabajo'





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