Viuda de Miguel Uribe Turbay habla sobre relación con suegro, política y detalles del asesinato a un año del crimen

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, revela detalles sobre su relación distante con el padre de su esposo, informa sobre encuestas favorables a Abelardo De la Espriella y critica al Gobierno por intervenir en el caso. También anuncia su voto para las próximas elecciones y se refiere al refuerzo de seguridad ordenado por Petro.

A un año del asesinato de Miguel Uribe Turbay , su viuda, María Claudia Tarazona , ofreció declaraciones profundas sobre varios aspectos que rodean el crimen y sus consecuencias política s y personales.

Tarazona confirmó que su relación con el padre de su esposo, Miguel Uribe Londoño, es completamente distante, prácticamente inexistente, marcada por el dolor y la tragedia. Además, reveló que tiene información sobre el manejo de encuestas y resultados favorables que manejaba el equipo del abogado Abelardo De la Espriella antes de conocerse los resultados oficiales de las elecciones, lo que sugiere una posible ventaja no oficial.

Señaló que posee contactos en Estados Unidos, país al que viajó De la Espriella recientemente, y criticó la intervención del Gobierno colombiano en el caso del asesinato, insinuando que hubo una participación indebida. Respecto a su posición política, Tarazona declaró por quién votará en la próxima contienda electoral, aunque no especificó el nombre en el fragmento disponible, dejando clara su postura.

También mencionó que, independientemente de los resultados, ella habría honrado la memoria de su esposo, a quien describió como un gran hombre y demócrata. En otro orden de ideas, se reportó que el presidente Gustavo Petro ordenó reforzar la seguridad de los candidatos presidenciales Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella en el contexto de la segunda vuelta electoral, evidenciando un clima de tensión y riesgo.

La entrevista también recogió declaraciones de De la Espriella, quien enlistó a personas que, en su opinión, deberían perder la visa estadounidense por supuesta compra de votos, un tema que genera controversia. En conjunto, las declaraciones de Tarazona arrojan luz sobre las heridas abiertas tras el magnicidio, las tensiones familiares y la polarización política que atraviesa el país, mientras se acerca el primer aniversario de un crimen que aún demanda respuestas claras y justicia





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