María Claudia Tarazona, viuda del senador asesinado, comparte detalles sobre una presunta advertencia de Armando Benedetti antes del atentado que causó la muerte de Miguel Uribe Turbay.

La búsqueda de verdad y justicia por parte de la familia de Miguel Uribe Turbay continúa un año y medio después de su asesinato, con revelaciones recientes que añaden complejidad al caso. María Claudia Tarazona, viuda del congresista del Centro Democrático, ha compartido nuevos elementos sobre las advertencias previas al crimen en una entrevista con la Revista Semana.

Detalles de la presunta advertencia a congresistas

Tarazona informó que una fuente anónima le contó que Armando Benedetti, quien era ministro del Interior en ese momento bajo el gobierno de Gustavo Petro, habría advertido a una persona del Congreso sobre un posible ataque. La alerta mencionaba específicamente a Miguel Uribe Turbay o a la senadora Paloma Valencia como objetivos potenciales. Según el relato, Benedetti habría dicho que uno de los dos estaba en la mira de quienes planeaban el atentado.

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Esta información no proviene de la Fiscalía General de la Nación ni de documentos oficiales, sino del testimonio oral de una persona que decidió hablar tras la muerte del congresista. Tarazona aclaró que no tiene la capacidad de corroborar directamente esta versión, pero destacó que la fuente le transmitió que recibió mensajes indicando que el ataque estaría dirigido contra Uribe Turbay o Valencia.

Posibles motivos de la falta de acción inmediata

La viuda del político asesinado planteó que la advertencia podría no haber generado una reacción inmediata debido a la saturación de alertas falsas. En su interpretación, entre las constantes amenazas contra los dirigentes políticos, estas señales terminaban siendo desestimadas como "falsas alarmas". Consideró que se juega a una bola de falsos atentados que hace que las autoridades y los políticos ignoren avisos que podrían ser reales.

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Tarazona expresó que, al escuchar la historia, preguntó por qué la persona no informó lo sucedido cuando Miguel Uribe estaba vivo. Sin embargo, la fuente no estaría dispuesta a declarar ante las autoridades por temor a poner en riesgo su vida. Esta circunstancia impide llevar el testimonio a la Fiscalía en condiciones que permitan su investigación formal.

Contexto de amenazas y grupos involucrados

La revelación surgió en el contexto de conversaciones sobre las posibles conexiones del atentado, que incluirían a la Segunda Marquetalia, el líder guerrillero alias Mordisco, los Comandos de Frontera y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La fuente situó el acercamiento de Benedetti alrededor de abril, dos meses antes del magnicidio.

Tarazona enfatizó que es imposible que se estuviera gestando un magnicidio sin que hubiera un "ruido" significativo, especialmente con tantos grupos involucrados. Reconoció que la posibilidad de que su esposo hubiera podido salvarse con una información oportuna es una idea dolorosa, pero mantiene su lucha por la verdad mientras las autoridades continúan la búsqueda de los responsables.