Vivienda en Chocó: Familias del Pacífico colombiano aún enfrentan gravedad post-terremoto

Tres meses después del sismo de magnitud 7,4 en el Chocó, familias del Pacífico colombiano permanecen en viviendas dañadas, con la zona de Brubatá como caso crítico según informes humanitarios.

Tres meses después de que un terremoto de magnitud 7.4 sacudiera el occidente de Colombia, las familias del Pacífico continúan viviendo en un estado de vulnerabilidad extrema. Un balance divulgado este jueves revela que gran parte de la población no ha podido recuperar la seguridad habitacional mínima, obligándose a residir en casas dañadas, grietas visibles o dependientes de otras viviendas para su alojamiento.

Situación crítica en Brubatá

Uno de los casos más graves de destrucción habitacional se localiza en Brubatá, una zona rural del municipio de Tadó en el departamento del Chocó. La devastación en esta localidad es tal que, según el censo realizado por la comunidad local, solo quedó una casa en pie después de los estragos del sismo.

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La evidencia fotográfica y los reportes de campo confirman que la infraestructura residencial tradicional de la región no resistió la fuerza sísmica, dejando a los habitantes sin alternativas de refugio seguro dentro de sus propios territorios ancestrales.

Informe de la organización humanitaria

La organización humanitaria encargada de la evaluación realizó un análisis exhaustivo tras diez semanas de trabajo continuo en la zona afectada. Su informe oficial señala que, a pesar del paso del tiempo, muchas viviendas continúan siendo habitadas por sus propietarios a pesar de presentar daños estructurales significativos.

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Esta persistencia en el retorno a hogares inseguros no se debe a la resolución completa de los daños, sino a la falta de opciones viables de reasentamiento temporal o definitivo. Los datos revelados este jueves confirman que la crisis habitacional se ha consolidado como un problema estructural de larga duración.

Destrucción de cultivos en riberas fluviales

Además del daño estructural, las zonas rurales e indígenas han sufrido pérdidas económicas devastadoras debido a fenómenos secundarios. En las riberas de los ríos, inundaciones que se produjeron después del terremoto destruyeron cultivos vitales para la subsistencia de las familias.

Estas crecidas repentinas dejaron a numerosas familias en una situación de mayor precariedad, combinando la inseguridad de la vivienda con la pérdida de medios de producción agrícola. La intersección de estos desastres ha exacerbado la pobreza en una de las regiones más pobres de Colombia.

Próximos pasos y respuesta institucional

A medida que avanza el tercer mes post-sismo, la presión sobre los servicios básicos y la reconstrucción aumenta. La comunidad de Brubatá y otras localidades de Tadó esperan que las instituciones definan protocolos claros de reconstrucción o reubicación.

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La situación actual exige una intervención urgente que priorice la seguridad estructural de las viviendas y la recuperación económica de los cultivos dañados en las zonas ribereñas del departamento del Chocó.