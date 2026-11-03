Vladimir Fernández, magistrado y antiguo aliado de Petro bajo escrutinio por corrupción Ungrd

El magistrado Vladimir Fernández enfrenta investigaciones por su vínculo con la corrupción en la Ungrd. Conoce su trayectoria jurídica y sus vínculos políticos con el presidente Gustavo Petro.

El magistrado Vladimir Fernández, actual miembro de la Corte Constitucional de Colombia, se encuentra bajo un intenso escrutinio público debido a su presunta implicación en casos de corrupción relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, conocida por sus siglas Ungrd. A pesar de las múltiples denuncias y investigaciones que han surgido en su contra, el funcionario ha logrado mantener su posición y continuar su ascenso en el aparato judicial del Estado colombiano.

Investigaciones y vínculos con la corrupción Ungrd

Recientemente, medios de comunicación como Cambio han revelado conversaciones en chats que sugieren que Fernández fue clave para facilitar el ingreso de Olmedo López, una figura asociada con prácticas corruptas, a la dirección de la Ungrd. Estas mismas comunicaciones indican que el magistrado habría proporcionado una vivienda donde se planeaba depositar maletas con dinero destinadas, supuestamente, para el pago de sobornos en el marco de una red de corrupción sin precedentes.

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Aunque las acusaciones son graves, hasta la fecha ningún proceso judicial contra Fernández ha derivado en una condena firme ni en la apertura formal de una causa penal que le impida ejercer sus funciones. La situación jurídica actual del magistrado se mantiene en un limbo administrativo, ya que las denuncias existentes permanecen estancadas en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la cual no ha procedido a repartir los expedientes correspondientes para su análisis.

Trayectoria política y cercanía con Gustavo Petro

La historia de Fernández está intrínsecamente ligada a la trayectoria política del presidente Gustavo Petro, con quien mantiene una relación de confianza que se remonta a más de una década. El 15 de diciembre de 2023, Petro juramentó a Fernández como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en un acto ceremonial en la Casa de Nariño, donde ocupó un lugar de privilegio junto al mandatario. Su elección por parte del Senado contó con un apoyo significativo de 88 votos, lo que refleja su inserción en los círculos más cercanos al poder ejecutivo.

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Durante su gestión en el Departamento Administrativo de la Presidencia y como secretario jurídico, Fernández fue descrito por fuentes internas del gobierno como un intermediario influyente, comparable a la función judicial que cumplía Laura Sarabía en el ámbito político. Se le atribuye la capacidad de moverse con libertad entre las diferentes oficinas del gobierno, revisando decretos, conceptos y nombramientos, y transmitiendo las prioridades del presidente a diversas entidades, lo que le otorgaba un poder significativo sobre los asuntos jurídicos del Estado.

Antecedentes legales y procesos judiciales previos

Antes de su nombramiento en la Corte, Fernández ya había enfrentado diversas acusaciones legales que, sin embargo, no han tenido consecuencias definitivas para su carrera. En el año 2011, mientras asesoraba a Petro en su campaña para la Alcaldía de Bogotá, renunció a su puesto para enfrentar un proceso abierto por la Contraloría por presunta corrupción en las Empresas Públicas de Neiva, caso que finalmente fue cerrado. Más tarde, en 2018, la Fiscalía le abrió otra investigación por la presunta manipulación en la elección del contralor de Neiva, Hildebrand Perdomo, su primo.

En relación con este último caso, Fernández declaró a La Silla Vacía que su intervención fue exclusivamente de carácter defensivo, argumentando que los defectos en la demanda y la debilidad de los argumentos de la fiscalía condujeron a su victoria. Además de estos asuntos penales, se conoce que Fernández también ha sido demandado por paternity en el ámbito civil, sumándose así a un historial legal complejo en el que ha salido beneficiado en todas las instancias, consolidando su reputación como un experto en navegar por los estrados judiciales.