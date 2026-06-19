Voces del Bullerengue: Un álbum inmersivo en realidad virtual para preservar la tradición afrocolombiana

Anónimas & Resilientes 360, el nuevo álbum del colectivo Voces del Bullerengue, utiliza realidad virtual para preservar las historias, cantos y memorias de las mujeres que han mantenido vivo este género musical afrocolombiano.

Las cantadoras mayores del Caribe colombiano, guardianas de una tradición que se remonta a la época colonial, han encontrado un nuevo eco en la era digital.

El bullerengue, género musical y danza de herencia afrocolombiana, ha sido transmitido de generación en generación por mujeres que, desde la oralidad, han preservado las memorias de sus comunidades. Ahora, sus voces resuenan en un espacio inédito: la realidad virtual. El colectivo Voces del Bullerengue presenta Anónimas & Resilientes 360, un álbum inmersivo que combina la tradición oral con tecnología de punta para garantizar que estas expresiones culturales no se pierdan en el olvido.

El proyecto, el más ambicioso en la trayectoria del colectivo, fue grabado en territorios rurales considerados el epicentro histórico del bullerengue, como Evitar, Villa Gloria, San José del Playón y María la Baja. Utilizando grabación espacial y realidad virtual, los oyentes pueden experimentar la sensación de estar dentro de una rueda de bullerengue, rodeados por tambores, cantos, paisajes sonoros y relatos de vida.

Cada pista está conectada por recuerdos, conversaciones y sonidos ambientales que reconstruyen historias de resistencia, herencia cultural y saberes transmitidos entre generaciones. La producción incluye testimonios de mujeres como Petrona Martínez, cuya visión de revitalizar las ruedas tradicionales inspiró el nacimiento del colectivo, así como de Clara Ospino, Juana Rosado, Isabel Julio, y las recientemente fallecidas Carmen Pimentel y Mayo Hidalgo, cuyas voces quedaron registradas como parte del legado.

El álbum fue producido por el etnomusicólogo y ganador del Grammy Manuel García-Orozco, quien destaca que la realidad virtual permite documentar el bullerengue respetando elementos esenciales de su contexto, como la espacialidad, el movimiento corporal y la relación entre la música, el paisaje y la comunidad. Esta obra se convierte en un archivo vivo que une innovación tecnológica y patrimonio cultural, proyectando hacia el futuro las memorias, conocimientos y legados matriarcales que han dado forma al bullerengue en el Caribe colombiano.

El álbum ya está disponible en plataformas digitales y sus experiencias inmersivas serán publicadas progresivamente en YouTube VR, ofreciendo una ventana única a una tradición que late con fuerza en el corazón de la cultura afrocolombiana. La importancia de este proyecto radica no solo en la preservación de un género musical, sino en el reconocimiento de las mujeres que han sido sus pilares invisibles.

Durante décadas, las cantadoras mayores han mantenido vivo el bullerengue en sus comunidades, transmitiendo historias de resistencia y alegría a través de sus cantos. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de estas voces corren el riesgo de perderse. La realidad virtual ofrece una herramienta poderosa para capturar no solo el sonido, sino también la esencia de la experiencia: el calor del sol, el olor de la tierra, la energía de la rueda.

Así, Anónimas & Resilientes 360 no es solo un álbum, sino un homenaje a la resiliencia de estas mujeres y un puente entre el pasado y el futuro. El uso de tecnología inmersiva también plantea nuevas posibilidades para la difusión del patrimonio cultural inmaterial. Al permitir que personas de todo el mundo se sumerjan en una rueda de bullerengue, se rompen barreras geográficas y se democratiza el acceso a manifestaciones culturales que antes estaban limitadas a contextos locales.

Además, el álbum incluye canciones y testimonios que narran la vida cotidiana, las luchas y las celebraciones de las comunidades afrocolombianas, ofreciendo una perspectiva íntima y auténtica. La combinación de tecnología y tradición no solo preserva, sino que revitaliza el interés por el bullerengue, inspirando a nuevas generaciones a conocer y valorar sus raíces. En resumen, Anónimas & Resilientes 360 es un testimonio de cómo la innovación puede servir a la memoria cultural.

Las voces de las cantadoras mayores, que durante años han resonado en patios y plazas, ahora trascienden el tiempo y el espacio gracias a la realidad virtual. Este proyecto demuestra que la tecnología, cuando se usa con respeto y sensibilidad, puede ser una aliada en la conservación de las tradiciones más preciadas. Para el Caribe colombiano y para el mundo, este álbum inmersivo es una invitación a escuchar, sentir y valorar la riqueza de una cultura que late con fuerza





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