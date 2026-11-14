Volcadura de bus en Huila deja ocho muertos y 20 heridos

Un bus de Cootranscaquetá se volcó en la Ruta 45 del Huila. El siniestro dejó ocho fallecidos y veinte lesionados durante la madrugada.

La madrugada del sábado en el departamento del Huila quedó marcada por una violenta volcadura de un bus de servicio intermunicipal que dejó un saldo trágico de ocho personas fallecidas y al menos veinte pasajeros lesionados. El siniestro ocurrió aproximadamente a la 1:00 a. m. en la vía que enlaza a la capital regional, Neiva, con el municipio de Campoalegre, especificamente en el kilómetro 6+500 de la Ruta 45, cerca al peaje Los Cauchos.

Detalles del siniestro y respuesta oficial

El vehículo, identificado con el número interno 20400 y operado por la empresa Cootranscaquetá, cumplía su itinerario regular entre Florencia, capital del Caquetá, y la ciudad de Bogotá. Tras el impacto, el bus quedó destrozado y atrapado en la cuneta, lo que dificultó las operaciones de rescate inmediatas. Los primeros auxilios se brindaron en el lugar para estabilizar a los heridos antes de ser trasladados de urgencia hacia centros asistenciales en Neiva y localidades aledañas para recibir atención médica especializada.

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En el sitio llegaron inmediatamente efectivos de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, junto con integrantes de los cuerpos de bomberos y operarios de la concesión vial. El objetivo principal era coordinar el auxilio a los damnificados, realizar la inspección técnica de los cadáveres y restablecer la movilidad en un sector estratégico de la red vial que suele presentar alta afluencia de transporte pesado.

Hipótesis sobre las causas del accidente

A pesar de que las autoridades aún mantienen abierta la investigación para determinar las causas exactas del siniestro, una de las hipótesis principales sugiere que el conductor pudo haber sufrido un microsueño. Este factor podría haber reducido su capacidad de reacción en el momento crítico, provocando la pérdida de control del vehículo pesado. Se espera un reporte oficial detallado que incluya la plena identificación de las ocho víctimas mortales, entre las cuales se encuentran dos menores de edad.

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Impacto en la movilidad y siguientes pasos

La volcadura tuvo un impacto inmediato en la conectividad de la región, obligando a las autoridades a cerrar parcial o totalmente la vía durante las horas de la madrugada. Los operarios de la concesión trabajaron para despejar los escombros y permitir el paso de vehículos de emergencia, aunque el restablecimiento total del flujo vehicular dependió de la complejidad de la operación. Los familiares de las víctimas y los pasajeros heridos ahora enfrentan el duelo y la recuperación física en hospitales de Neiva.

Las autoridades locales han instado a la ciudadanía a tener precaución en las vías intermunicipales, especialmente durante las horas nocturnas. La identificación definitiva de los fallecidos es prioritaria para abrir los procesos legales y de indemnización correspondientes. La empresa Cootranscaquetá, como responsable del servicio, podría enfrentar investigaciones administrativas y legales por parte de las entidades de tránsito y protección al consumidor.