Volvo presenta el regreso del XC40 B4 y exhibe el EC40 en Corferias. La marca enfatiza su legado de seguridad desde 1927 y la protección de ocupantes en Bogotá.

Volvo ha reafirmado su compromiso con la ingeniería de protección vehicular y la presentación de su renovado portafolio en el pabellón 6 del segundo piso de Corferias, en Bogotá. La marca sueca aprovecha esta exposición para conectar la importancia de la seguridad pasiva con la oferta comercial actual, destacando modelos como el XC40 y el EC40.

La seguridad como propósito fundamental de Volvo

La estructura del EC40 y los efectos del impacto permiten dimensionar el trabajo de ingeniería y las tecnologías que buscan proteger a quienes viajan a bordo. En Volvo, la seguridad no es un atributo adicional. Es el propósito que orienta cada decisión de diseño, ingeniería e innovación.

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Conqueremos recordar que detrás de cada trayecto hay personas, historias y alguien que nos espera en casa. Por eso, lo más importante de un vehículo muchas veces es aquello que no se ve, pero que puede marcar la diferencia cuando más se necesita. Esta convicción acompaña a Volvo desde su fundación en 1927.

Evolución tecnológica y legado del cinturón de tres puntos

La historia de la protección automotriz de la marca tiene un hito crucial en 1959, cuando introdujo el cinturón de seguridad de tres puntos. Volvo compartió su patente con otros fabricantes para extender los beneficios de esta innovación, que ha salvado más de un millón de vidas.

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La marca enfatiza que el ocupante del EC40 pudo salir tras el accidente, regresar a casa, abrazar a su familia y continuar su vida. Este resultado es la prueba tangible de que la protección integral es el eje central de la filosofía de diseño sueca.

Regreso del XC40 B4 con versiones Plus y Ultra en Colombia

La apuesta por la seguridad y la protección de las personas se refleja en la evolución del portafolio de Volvo en Colombia. El regreso del XC40 B4 Mildcombina diseño escandinavo, eficiencia y desempeño. Su propuesta se complementa con detalles que elevan la experiencia a bordo.

La versión Plus B4 cuenta con rines de 19 pulgadas y está disponible desde un precio base. Mientras tanto, la Ultra B4, desde $189.990.000, incorpora rines de 20 pulgadas, sistema de sonido Harman Kardon y cámara de visión 360°. El regreso del XC40 B4 responde al interés de seguir ofreciendo alternativas que conecten con las necesidades de las personas y les permitan disfrutar cada trayecto con la confianza que caracteriza a Volvo.

Exposición en Corferias y portafolio comercial hasta el 22 de noviembre

Volvo estará presente hasta el 22 de noviembre en el pabellón 6, segundo piso de Corferias, donde los visitantes podrán conocer el EC40 involucrado en el accidente y descubrir el regreso del XC40 B4 Mild a Colombia. Además, tendrán a su disposición todo el portafolio de la marca.

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Las referencias disponibles incluyen modelos eléctricos como EX30, EX40, EX90, y de combustión híbrida como XC40, XC60 y XC90. Los asistentes podrán acceder a ofertas comerciales especiales, con alternativas de compra y financiación para diferentes necesidades, consolidando a Volvo como una opción sólida en el mercado bogotano.