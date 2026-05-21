Voto en blanco en Colombia: ¿Cómo funciona y qué pasa si gana?

La Registraduría Nacional de Estado Civil ha aclarado que el voto en blanco no se suma al candidato ganador de las elecciones, sino que se contabiliza independientemente. La Corte Constitucional ha reconocido el voto en blanco como una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos. Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo el próximo domingo, 31 de mayo.

Durante años, la creencia en el mito de que el voto en blanco se suma al candidato ganador de las elecciones ha prevalecido en Colombia .

Sin embargo, la Registraduría Nacional de Estado Civil ha aclarado que esta creencia es errónea. De acuerdo con la Registraduría, el voto en blanco no se suma al candidato que obtenga la mayor votación en las elecciones.

En cambio, se contabiliza independientemente, al igual que se hace con los sufragios alcanzados por cada candidato. La Corte Constitucional, a través de la sentencia C-490 de 2011, declaró la exequibilidad de la Ley 1475 (Reforma Política), reconociendo el voto en blanco como una expresión política de disentimiento, abstención o inconformidad, con efectos políticos. Esta valiosa expresión del disenso promueve la protección de la libertad del elector.

La Constitución le adscribe una incidencia decisiva en procesos electorales orientados a proveer cargos unipersonales y de corporaciones públicas de elección popular. Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo el próximo domingo, 31 de mayo. Si un ciudadano desea votar en blanco ese día, deberá marcar únicamente la casilla correspondiente al voto en blanco en el tarjetón electoral. ¿Qué pasaría si gana el voto en blanco en las elecciones?

De acuerdo con la Registraduría, se debe realizar la inscripción de candidatos para la nueva elección dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente autoridad escrutadora. Es importante tener en cuenta que, en muchos países no existe la opción de voto en blanco y los ciudadanos que no desean votar por ningún candidato simplemente dejan de marcar la tarjeta.

En Colombia, los votos en blanco son votos válidos, a diferencia de las tarjetas no marcadas y los votos nulos





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