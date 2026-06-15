Los resultados en los 131 municipios productores de crudo revelan una ligera ventaja para Abelardo de la Espriella frente a Iván Cepeda, pese a que a nivel nacional la diferencia fue mínima. Factores como la presión de grupos ilegales, denuncias de propaganda irregular y una fragmentación del voto marcan la contienda hacia la segunda vuelta.

En la jornada electoral que definió la primera vuelta presidencial, los 131 municipios donde la extracción de petróleo constituye el motor económico del territorio mostraron una dinámica de voto que supera lo que se había anticipado en los análisis preliminares.

En estos municipios, que representan una parte significativa del electorado nacional, la competencia entre los dos candidatos más fuertes, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda, se tradujo en una diferencia mínima a nivel global, pero una marcada divergencia cuando se observan los resultados locales. Los datos oficiales revelan que, en los municipios petroleros, la balanza se inclinó ligeramente a favor de De la Espriella, quien logró captar un mayor número de sufragios en comparación con Cepeda, pese a que en el resto del país la diferencia se mantuvo en torno a los 29.000 votos, aproximadamente cero por ciento del total de 20 millones de sufragios emitidos.

Esta disparidad se debe en parte a la presencia de factores estructurales propios de la zona, como la dependencia del empleo en la industria del crudo, la presencia de grupos armados ilegales que ejercen presión sobre la población y la percepción de que la administración actual del sector no ha ofrecido garantías suficientes para la continuidad de la actividad productiva. El análisis de los resultados muestra que el 10 por ciento del voto en los municipios petroleros se distribuyó entre candidatos menores, mientras que un 4 por ciento quedó inválido o en blanco, cifras que reflejan la fragmentación del electorado y la incertidumbre que rodea a la segunda vuelta.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que la campaña se vio empañada por acusaciones de desinformación y ataques contra los candidatos, particularmente contra De la Espriella, quien denunció presiones de grupos ilegales en Cauca y Nariño para coartar la participación electoral de comunidades vulnerables. Además, surgieron denuncias de propaganda electoral irregular a favor de De la Espriella por parte de algunos funcionarios regionales, como el gobernador Erasmo Zuleta, quien habría utilizado la Feria de la Ganadería como plataforma para difundir mensajes partidistas, lo que motivó la presentación de una queja formal ante las autoridades electorales.

Los estudios de intención de voto realizados en la zona albergan también observaciones sobre la desigualdad percibida en la selección de jurados para la segunda vuelta, un tema que ha movilizado a simpatizantes de De la Espriella en el exterior, particularmente en Londres, donde se organizó una protesta solicitando mayor transparencia y equidad en el proceso de escrutinio. En términos ideológicos, el 20 por ciento del electorado petrolero se posicionó a la izquierda, el 16 por ciento a la derecha y el 11 por ciento en el centro, mientras que el 24 por ciento respaldó a los partidos tradicionales y el 9 por ciento optó por votar nulo o blanco.

Estas cifras ponen de relieve la complejidad del escenario político en una región cuya economía está estrechamente vinculada al sector energético y donde los riesgos de disturbios sociales aumentan a medida que se aproxima la segunda vuelta. Según el presidente Gustavo Petro, el panorama actual se configura como un "empate técnico" entre De la Espriella y Cepeda, aunque las encuestas recientes otorgan a De la Espriella una ligera ventaja en la mayoría de los indicadores.

La ciudadanía de los municipios petroleros, por tanto, juega un papel decisivo en la definición del desenlace electoral, y sus decisiones podrían determinar si el país avanza hacia una segunda ronda más equilibrada o si se consolida una tendencia que favorezca a uno de los contendientes principales





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elecciones 2026 Voto Petrolero Abelardo De La Espriella Iván Cepeda Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda se enfrentan en la segunda vueltaLos colombianos elegirán qué modelo de país regirá su destino en los próximos cuatro años. Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda se enfrentan en la segunda vuelta con propuestas muy diferentes.

Read more »

Abelardo De la Espriella podría ganar la Presidencia con ventaja sobre Iván CepedaSegún AtlasIntel y Guarumo, Abelardo De la Espriella podría ganar la Presidencia con una ventaja de hasta 8 puntos sobre Iván Cepeda. Además, se informa sobre el avance del proceso judicial por el asesinato del periodista Cristian Hernando Herrera y la captura de alias Chalá, señalado de ordenar el secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez.

Read more »

De la Espriella y Cepeda alistan cierres de campaña: así se moverán este fin de semanaAsí serán los cierres de campaña de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda antes de segunda vuelta. Esta es la agenda.

Read more »

Abelardo de la Espriella lidera encuestas frente a Iván Cepeda en la segunda vueltaEl candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella se sitúa al menos siete puntos de distancia de su rival, Iván Cepeda, con vistas a la segunda vu...

Read more »