El voto ético fortalece el bien común y la democracia al expresar apoyo respetuoso a las autoridades democráticas legítimamente constituidas y fortalece el orden constitucional y democrático. Además, votar a conciencia tiene que ver con la madurez mental y la capacidad de reconocer la dignidad de cada ser humano, su familia, la sociedad, las generaciones futuras y el entorno natural y artificial, y ayuda a liberarse de la corrupción.

Resumen: Lograr este bien común en una de las opciones que requiere que seamos especialmente solidarios compartiendo nuestros conocimientos y demás recursos para que vote el mayor número de personas.

El voto ético es expresión de apoyo respetuoso a las autoridades democráticas legítimamente constituidas y fortalece el orden constitucional y democrático. Votar a conciencia tiene que ver con la madurez mental y la capacidad de reconocer la dignidad de cada ser humano, su familia, la sociedad, las generaciones futuras y el entorno natural y artificial, y ayuda a liberarse de la corrupción.

Cuando en los hogares, las instituciones educativas, en el entorno laboral y los medios de comunicación, nos esforzamos por tener una sociedad con altos estándares de ciudadanía democrática, el desarrollo humano se acelera de modo exponencial porque la nación también depende del poder político; votar es un deber que lo legitima. Es propio de quien posee ciudadanía democrática, ejercer el deber moral de participar en la votación para autorizar que determinado candidato ejerza el poder político.

Al aplicar la responsabilidad social en la definición del destino colectivo, se puede fortalecer el bien común, que es el conjunto de condiciones que hacen posible a cada uno de los seres humanos de un Estado o un Territorio dependiente, en su relación con las familias y demás formas de asociarse, el logro más fácil y pleno de su desarrollo como comunidad de realidades constitutivamente espiritucorpóreas.

Lograr este bien común en una de las opciones que requiere que seamos especialmente solidarios compartiendo nuestros conocimientos y demás recursos para que vote el mayor número de personas, de modo responsablemente libre; esta es una forma de ejercer la justicia, el reconocimiento de la igual dignidad en cuanto humanos y la búsqueda del bien común, que nos da el poder de hacer realidad un país mejor.

Esta solidaridad no es complicidad ni coerción, manipulación, abuso de autoridad o de poder, presión o amenaza, más o menos disfrazadas, sino darse la libertad de ocuparse del crecimiento armónico -justo-, propio y de los demás, sustentándose en la humanidad común y en el conjunto de los vínculos que unen a los seres humanos, las familias y demás grupos sociales entre sí, ayudándose entre todos a solucionar necesidades que tienen que ver con el desarrollo personal armónico





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