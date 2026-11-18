La sonda Voyager 1 de la NASA llega a 26.000 millones de kilómetros de la Tierra. El disco de oro que porta contiene la historia de la humanidad para posibles civilizaciones alienígenas.

La sonda espacial Voyager 1 de la NASA ha alcanzado una hito histórico al llegar a una distancia de un día luz desde nuestro planeta, lo que equivale a aproximadamente 26.000 millones de kilómetros. Este encuentro simbólico ocurre este miércoles 18 de noviembre, marcando un punto clave en una travesía que comenzó en 1977. Aunque la nave no está destinada a regresar ni a ser encontrada por humanos, su carga más valiosa permanece intacta: un disco de cobre recubierto de oro diseñado para perdurar durante miles de millones de años.

El viaje interestelar y la distancia lumínica

La Voyager 1, lanzada hace 49 años, continúa operando en el espacio interestelar a pesar de que sus cámaras están apagadas para conservar energía. La comunicación con la sonda tarda cerca de 24 horas en viajar de un extremo a otro, reflejando la inmensa escala del vacío cósmico que habita. A pesar de la lejanía extrema, la nave sigue recopilando datos científicos sobre el medio interestelar, manteniendo su misión activa tras casi cinco décadas de operaciones sin interrupción total.

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Contenido cultural y sonidos de la Tierra

El disco de oro fue una iniciativa visionaria de los astrónomos Carl Sagan y Frank Drake, quienes vieron en las sondas una oportunidad única para enviar un mensaje a posibles formas de vida inteligente. Un equipo liderado por Jon Lomberg desarrolló el proyecto con recursos limitados, creando un artefacto que debe resistir hasta 1.000 millones de años. El contenido incluye saludos en 55 idiomas, música de culturas como Japón, Perú, Senegal e Indonesia, además de sonidos de la naturaleza.

El registro audiovisual presenta 116 imágenes que muestran diagramas de anatomía humana, paisajes, animales y tecnología terrestre. Sin embargo, la selección fue inevitablemente parcial. Jon Lomberg reconoció en una entrevista con la BBC que resultaba imposible representar toda la diversidad humana en apenas un centenar de fotografías, admitiendo que omitieron elementos icónicos como las pirámides, el arte rupestre e incluso a los gatos.

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Las ondas cerebrales y la honestidad humana

Ann Druyan, documentalista científica y pareja de Carl Sagan en aquel entonces, logró añadir un componente profundo al mensaje al incluir sus propias ondas cerebrales. Estas grabaciones registraron sus pensamientos mientras meditaba y reflexionaba sobre sus sentimientos por Sagan y la condición humana. Este detalle personal se sumó a otras preocupaciones de la época, como la Guerra Fría y la amenaza nuclear, elementos que Sagan consideró esenciales para hacer el mensaje más honesto y completo.

Instrucciones físicas y mapa estelar

Uno de los desafíos técnicos más complejos era explicar cómo reproducir el disco a una civilización alienígena que no compartía nuestro conocimiento tecnológico. Para resolverlo, el equipo utilizó principios universales de física y matemáticas, incluyendo instrucciones grabadas en la cubierta junto con un cartucho y una aguja de reproducción. El diseño busca ser autodidacta para cualquier inteligencia que logre recuperar la cápsula.

Además de las instrucciones técnicas, la cubierta incorpora un mapa que muestra la ubicación de la Tierra respecto a 14 púlsares. Estas estrellas que giran rápidamente emiten señales con ritmos particulares, sirviendo como referencia cósmica para que un observador externo pueda identificar la posición exacta de nuestro planeta. Este sistema de navegación galáctica es la única pista espacial que acompaña al mensaje.

La incertidumbre astrobiológica y el legado eterno

No existe certeza científica de que otra civilización encuentre las sondas o posea la tecnología necesaria para interpretar su contenido. La astrobióloga Betül Kaçar, de la Universidad de Wisconsin, explicó a la BBC que enviar un mensaje implica hacerlo sin saber si será recibido o descifrado, creando un diálogo para destinatarios que quizás ni siquiera existen. Es un gesto de comunicación unilateral lanzado al vacío.

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No obstante, para Ann Druyan el valor del proyecto trasciende su utilidad práctica. Destacó que dentro de 1.000 millones de años, la Tierra será irreconocible y todo lo que amamos se habrá ido, pero las Voyager seguirán representando nuestra existencia. Las sondas continuarán viajando por siempre, portando el testimonio de la humanidad más allá de cualquier horizonte temporal conocido.