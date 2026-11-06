Vozinha en Colo Colo: El portero de Cabo Verde lucha por su lugar

Josimar Évora enfrenta presión en Colo Colo tras destacar en el Mundial 2026. Su adaptación difícil y bajo rendimiento deportivo generan dudas sobre su futuro en Chile.

El portero Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, enfrenta una situación compleja en su paso por Colo Colo de Chile. A pesar de llegar al club más popular del país con gran expectación, su impacto en el campo ha sido limitado durante los primeros tres meses. El veterano arquero de 40 años, que brilló en la Copa del Mundo, ahora lidia con las duras realidades del fútbol profesional y la presión mediática.

Trayectoria Internacional y Expectativas

Vozinha obtuvo reconocimiento global durante la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026. Su selección de Cabo Verde logro hazañas notables al empatar ante potencias como España y Uruguay. Aunque fueron eliminados en dieciseisavos de final por la Argentina de Lionel Messi con un marcador agónico de 3-2 en la prórroga, su actuación fue elogiada. Semanas después, firmó por Colo Colo, el único equipo chileno en ganar la Copa Libertadores en 1991, con grandes promesas.

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Presión Mediática y Vida Personal

La fama repentina ha afectado la privacidad del jugador. Ahora cuenta con casi 30 millones de seguidores en Instagram, una cifra superior a la población total de Cabo Verde. En una entrevista con The Observer, Vozinha expresó su deseo de recuperar la tranquilidad perdida. Anteriormente trabajaba como recolector de basura y jugaba en la segunda división portuguesa, una etapa que echa de menos comparada con su vida actual llena de atenciones.

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Desempeño Deportivo y Críticas

En el ámbito deportivo, su participación ha sido escasa. Tardó casi un mes en debutar y ha jugado solo cinco de los 14 partidos disputados por el club. La leyenda Claudio Bravo cuestionó su coordinación técnica tras errores en un duelo de liga. El técnico Fernando Ortiz parece priorizar al joven Gabriel Maureira de 19 años. Vozinha firmó un contrato de seis meses prorrogable si disputa el 50% de los minutos.

Objetivos Inmediatos y Futuro Incierto

Colo Colo puede ganar la liga anticipadamente el domingo al visitar a Ñublense. Un triunfo otorgaría un cupo a la Libertadores 2027. Vozinha declaró que su foco está en esta semana crucial, dejando el futuro para después. Con seis encuentros restantes en su contrato, su permanencia en Chile parece incierta. La prensa local especula que no seguirá en el equipo para 2027 debido a su bajo rendimiento y la intensa competencia.