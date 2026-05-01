Vuelo histórico: Estados Unidos y Venezuela reanudan conexiones aéreas directas tras siete años

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años aterrizó en Caracas, marcando un hito en la normalización de las relaciones entre ambos países tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro. Este vuelo, operado por Envoy Air, filial de American Airlines, simboliza la reanudación de la conectividad aérea y la apertura de nuevas oportunidades comerciales e inversiones.

El primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años aterrizó el jueves en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, marcando un nuevo paso en la normalización de las relaciones entre ambos países tras la caída del gobierno de Nicolás Maduro.

El vuelo 3599 de Envoy Air, filial de American Airlines, arribó al aeropuerto a las 1:15 de la tarde, procedente de Miami, con ejecutivos, representantes del gobierno de Donald Trump, periodistas y otros pasajeros a bordo. Tanto en el despegue como en el aterrizaje, la aeronave recibió el tradicional bautismo con agua, símbolo de las rutas recién inauguradas.

El piloto, sonriente, agitó una bandera de Venezuela por la ventana del avión, entre los aplausos de los operadores aéreos en la calurosa pista de Maiquetía. El jefe de la misión diplomática estadounidense, John Barrett, celebró el evento afirmando que 'Estados Unidos y Venezuela están recuperando una arteria comercial fundamental que va a acelerar la inversión'. Barrett destacó que este vuelo marca un hito histórico en las relaciones entre ambos países.

Una comitiva de la administración Trump descendió del avión junto con periodistas, algunos de los cuales ondeaban pequeñas banderas y se tomaban selfies. El arribo de este vuelo pone fin a siete años de ausencia de conexiones aéreas directas entre ambos países, ya que American Airlines, que inició sus operaciones en Venezuela en 1987, había suspendido sus vuelos en 2019 debido a la crisis política y económica.

Tras el derrocamiento de Maduro en una intervención militar estadounidense en enero, su vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el gobierno interino bajo fuertes presiones de Washington. En marzo, ambos países acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019, lo que también permitió la reanudación de la conectividad aérea. Pasajeros como Bárbara Centeno, una licenciada en recursos humanos de 36 años, destacaron la importancia de esta ruta directa.

Centeno, que viajó a Venezuela para 'turismo médico', valoró la posibilidad de viajar sin escalas, evitando así conexiones en Panamá o Bogotá. Un arco de globos rojos, azules y blancos dio la bienvenida a los viajeros en la ruta Caracas-Miami, mientras que Oscar Fuentes, un abogado de 64 años, calificó el reinicio de los vuelos como 'maravilloso', ya que le ahorra estrés y cansancio.

La ministra de Transporte venezolana, Jaqueline Faria, anunció que esperan más de 100.000 pasajeros anuales, con un promedio de 7.200 a 8.000 mensuales, a medida que más aerolíneas se sumen a las rutas hacia Venezuela. El gobierno de Rodríguez ha implementado reformas en la ley petrolera y en la normativa minera para abrir el país al capital privado, aprovechando sus vastas reservas de crudo.

American Airlines operará con aviones Embraer 175 entre Miami y Caracas, con un vuelo diario al inicio y un segundo vuelo previsto a partir del 21 de mayo. Miami, que alberga a una importante diáspora venezolana y a muchos dirigentes opositores en el exilio, se beneficia especialmente de esta reanudación.

Sin embargo, el Departamento de Estado sigue desaconsejando a los ciudadanos estadounidenses viajar a Venezuela





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