Vuelta a Colombia Femenina 2026: Emociones en vivo a partir de este martes

El Vuelta a Colombia Femenina 2026 se podrá ver en vivo a partir de este martes 2 de junio por el Canal RCN y la APP de RCN. El Canal RCN transmitirá de manera gratuita 35 partidos del Mundial en YouTube.

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El Canal RCN transmitirá de manera gratuita 35 partidos del Mundial en YouTube. En la segunda fecha de la Copa del Mundo, Colombia se medirá con la República Democrática del Congo en Guadalajara, México. La selección cafetera tiene el potencial para disputar la final y ganarla, según Pablo Repetto. En la Vuelta a Colombia Femenina 2026, Diana Carolina Peñuela ganó la etapa 2.

Además, el legendario circuito urbano del Principado será escenario de la sexta válida de la temporada, donde Antonelli sigue como líder sólido del campeonato. Jhon Durán, delantero colombiano, se robó las miradas en Colombia y su regreso a Envigado FC no pasó desapercibido, lo que lo ha llevado a estar en la prelista de convocados para afrontar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México





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